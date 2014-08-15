全球金市：金价缩减跌幅，因俄乌关系再趋紧张

* 乌克兰消息推动投资者买入黄金和美国公债

* 金价本周下跌，在过去四周中第三周下跌

* 钯金触及13年高位，因担心供应

路透纽约/伦敦8月15日 - 金价周五小幅收低，因股市下滑带动黄金避险买盘，令金价缩减跌幅，之前乌克兰称，该国军队在其领土上遭遇了俄罗斯装甲车队，看似两国间的军事冲突升级。

钯金触及13年新高，因担心供应，以及俄乌关系再趋紧张，带动一些避险需求。

投资者买入黄金和美国公债，之前据乌克兰总统网站的信息，总统波罗申科周五告诉英国首相卡梅伦，乌炮兵在夜间摧毁了“大”部分越过边境的俄罗斯装甲车队。 俄罗斯周五指责乌克兰试图干扰俄罗斯在乌克兰东部的人道主义救援工作，且呼吁该地区停火，以便救援物资的运送。

1815 GMT，现货金 下跌0.7%，报每盎司1,303.90美元。在乌克兰消息发布前，现货金跌至1,292.40美元的低位。

本周，金价下滑0.4%，在过去四周中第三周下跌。

美国COMEX-12月期金 收跌9.50美元，报每盎司1,306.20美元，根据路透初步数据，收盘时成交量势将远高于30日均值。

金价在早盘下跌逾1%，因实货需求疲弱、美股上涨和美国生产者物价指数疲弱。但在乌克兰消息浮现后，股市下跌，指标10年期美债价格上升。

其他贵金属方面，现货银 跌1.4%，报每盎司19.52美元。

钯金升至13年新高894美元，为2001年2月来最高，超过在7月触及的前一个13年高位887.90美元。

钯金受到供应忧虑提振，因全球最大钯金出口国俄罗斯的地缘政治局势紧张，以及金价反弹带动一些避险需求，汇丰贵金属分析师James Steel说。

现货钯金 上扬1.1%，报每盎司890.25美元。现货铂金 跌0.4%，报每盎司1,450.99美元。

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金