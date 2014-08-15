国际油市：油价跳涨，此前乌克兰称部分摧毁了俄罗斯装甲车队

* 俄罗斯否认俄军越过边境进入乌克兰

* 布兰特原油较美国原油升水返回8美元以上

* 布兰特和美国原油本周下跌

路透纽约8月15日 - 布兰特原油和美国原油期货周五跳涨超过1美元，因乌克兰称该国军队在其领土上遭遇了俄罗斯装甲车队。

据乌克兰总统网站的信息，总统波罗申科周五告诉英国首相卡梅伦，乌炮兵在夜间摧毁了“大”部分越过边境的俄罗斯装甲车队。

俄罗斯周五指责乌克兰试图干扰俄罗斯在乌克兰东部的人道主义救援工作，且呼吁该地区停火，以便救援物资的运送。

“市场关注世界任何地区的地缘政治紧张局势，今日油价也因此急升，”Oil Outlooks执行长Carl Larry说。

近月10月布兰特原油 上升1.46美元，结算价报每桶103.53美元，从日内高位103.76回落。该合约本周下跌1.7%。

9月布兰特原油周四到期，到期前下跌2.27美元，结算价报102.01美元，为2013年6月来近月合约的最低结算价。

布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R周五盘中走宽至8.82美元，为6月来最宽水平，但收盘时升水收窄至8.21美元。

9月美国原油 上涨1.77美元，结算价报每桶97.35美元，盘中触及97.41美元。美国原油本周下跌0.6%，为连续第四周下跌。(完)

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