中国金融：中金所将研究推出股指期权策略组合保证金制度--副总

路透上海8月16日 - 中国金融期货交易所副总经理鲁东升周六表示，中金所股指期权的上市各项准备工作已经基本就绪。下一步，中金所将继续深化、细化股指期权上市的各项准备工作，研究推出策略组合保证金制度，推进做市商相关业务准备，进一步夯实股指期权上市平稳运行的基础。

他在出席申万期货衍生品论坛时指出，作为股权类衍生品市场的重要组成部分，股指期权的推出将促进业务创新，有利于机构进行精细化的风险管理，股指期权将在股票市场风险管理领域发挥核心作用。

“金融衍生品是一把双刃剑，在使用不当的情况下可能会引发风险。”他说，与期货相比，期权产品在基本概念、产品设计和交易制度等方面存在很大的差别，市场机构需要深刻理解期权产品特性的基础上扎实做好各项准备，才能在未来竞争中立于不败之地。

鲁东升表示，从近期调研来看，虽然近年来国内股市连续下跌，挂钩股指期货的市场风险中性产品却明显增长，今年以来已有24只市场中性产品上线。市场中性产品正得到投资者广泛的认同，认购非常踊跃，反而主动性管理的这样一些产品基本上是没有太大变化的状态。

他说，从银行端来看，国内大量客户更多追求比较稳定的收益。随着市场中性产品的发展，就为这样的投资者提供了一个广阔的投资渠道。

他认为，股指期权与股指期货一样，是市场的基础产品。股指期权具有不同于股指期货的产品特征，有利于精细化的风险管理。这些基础产品的推出，必将促进资本市场的裂变，提升服务实体经济的功能、作用。

中金所自去年11月起推出沪深300指数的股指期权仿真交易。鲁东升透露，运行九个月来，共有145家会员接入仿真交易系统，累计参与客户13.5万户，参与的做市商有73家，平均每日挂牌90个合约，日均成交量255万手，日均持仓量93万手。