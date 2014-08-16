中国金融：中金所将研究推出股指期权策略组合保证金制度--副总

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海8月16日 - 中国金融期货交易所副总经理鲁东升周六表示，中金所股指期权的上市各项准备工作已经基本就绪。下一步，中金所将继续深化、细化股指期权上市的各项准备工作，研究推出策略组合保证金制度，推进做市商相关业务准备，进一步夯实股指期权上市平稳运行的基础。
他在出席申万期货衍生品论坛时指出，作为股权类衍生品市场的重要组成部分，股指期权的推出将促进业务创新，有利于机构进行精细化的风险管理，股指期权将在股票市场风险管理领域发挥核心作用。
“金融衍生品是一把双刃剑，在使用不当的情况下可能会引发风险。”他说，与期货相比，期权产品在基本概念、产品设计和交易制度等方面存在很大的差别，市场机构需要深刻理解期权产品特性的基础上扎实做好各项准备，才能在未来竞争中立于不败之地。
鲁东升表示，从近期调研来看，虽然近年来国内股市连续下跌，挂钩股指期货的市场风险中性产品却明显增长，今年以来已有24只市场中性产品上线。市场中性产品正得到投资者广泛的认同，认购非常踊跃，反而主动性管理的这样一些产品基本上是没有太大变化的状态。
他说，从银行端来看，国内大量客户更多追求比较稳定的收益。随着市场中性产品的发展，就为这样的投资者提供了一个广阔的投资渠道。
他认为，股指期权与股指期货一样，是市场的基础产品。股指期权具有不同于股指期货的产品特征，有利于精细化的风险管理。这些基础产品的推出，必将促进资本市场的裂变，提升服务实体经济的功能、作用。
中金所自去年11月起推出沪深300指数的股指期权仿真交易。鲁东升透露，运行九个月来，共有145家会员接入仿真交易系统，累计参与客户13.5万户，参与的做市商有73家，平均每日挂牌90个合约，日均成交量255万手，日均持仓量93万手。
不过，中金所的股指期权上市工作可能还要等待一段时间。中国证监会新闻发言人近日表示，证监会将在各项工作准备成熟基础上择机推出股票ETF期权交易试点。其他期权产品需要待股票ETF期权交易试点平稳运行后，总结经验另行研究。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。