重温稿-中港个股：农行优先股方案获银监会批复，已启动证监会申报程序

路透上海8月16日 - 中国四大国有银行之一的农业银行 周五晚间公告称，其发行优先股方案近日已获中国银监会批复，农行现已正式启动向中国证监会的申报程序。

农行公告显示，该行计划发行不超过8亿股的优先股，筹集金额不超过800亿元人民币，其中今年内发行不超过4亿股，募资不超过400亿元。

中国银行 周四晚间亦公告称，银监会已同意该行发行优先股的方案，同意中行在境内发行不超过6亿股优先股，募资不超过600亿元；并同意中行在境外发行不超过4亿股优先股，募集金额不超过65亿美元。中行将依法向中国证监会履行相关申报程序。