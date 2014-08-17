重温稿-中港个股：农行优先股方案获银监会批复，已启动证监会申报程序

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透上海8月16日 - 中国四大国有银行之一的农业银行 周五晚间公告称，其发行优先股方案近日已获中国银监会批复，农行现已正式启动向中国证监会的申报程序。
农行公告显示，该行计划发行不超过8亿股的优先股，筹集金额不超过800亿元人民币，其中今年内发行不超过4亿股，募资不超过400亿元。
中国银行 周四晚间亦公告称，银监会已同意该行发行优先股的方案，同意中行在境内发行不超过6亿股优先股，募资不超过600亿元；并同意中行在境外发行不超过4亿股优先股，募集金额不超过65亿美元。中行将依法向中国证监会履行相关申报程序。
目前公布优先股发行计划的银行已有七家，包括浦发银行 、兴业银行 、平安银行 和建行 等四家国有商业银行。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。