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亚洲 | 2014年 8月 17日 星期日 09:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 49.13 +1.31 +2.74 6849355

搜狐 58.32 +0.51 +0.88 241049

网易 86.96 +1.55 +1.81 560711

百度 218.85 -0.73 -0.33 2525416

台湾

台湾积体电路 20.45 -0.08 -0.39 1689710

联电 2.12 -0.01 -0.47 123743

日月光 6.28 +0.01 +0.16 123609

硅品精密 7.14 -0.02 -0.28 767782

和信超媒体 0.94 +0.01 +1.05 70173

友达 4.59 +0.01 +0.22 38337

中华电信 30.63 -0.04 -0.13 13134

台湾国际航电 56.07 +0.32 +0.57 1239234

香港

中国移动 59.87 +1.52 +2.60 489924

中国联通 16.49 -0.20 -1.20 86385

中国电信 53.63 +0.01 +0.02 6497

中芯国际 4.50 -0.11 -2.39 10263

电讯盈科 6.35 -0.01 -0.12 408

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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