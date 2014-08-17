《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月15日

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 49.13 +1.31 +2.74 6849355
搜狐 58.32 +0.51 +0.88 241049
网易 86.96 +1.55 +1.81 560711
百度 218.85 -0.73 -0.33 2525416
台湾
台湾积体电路 20.45 -0.08 -0.39 1689710
联电 2.12 -0.01 -0.47 123743
日月光 6.28 +0.01 +0.16 123609
硅品精密 7.14 -0.02 -0.28 767782
和信超媒体 0.94 +0.01 +1.05 70173
友达 4.59 +0.01 +0.22 38337
中华电信 30.63 -0.04 -0.13 13134
台湾国际航电 56.07 +0.32 +0.57 1239234
香港
中国移动 59.87 +1.52 +2.60 489924
中国联通 16.49 -0.20 -1.20 86385
中国电信 53.63 +0.01 +0.02 6497
中芯国际 4.50 -0.11 -2.39 10263
电讯盈科 6.35 -0.01 -0.12 408
(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。