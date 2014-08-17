全球汇市：8月12日止当周投机客减持美元多头仓位--CFTC

路透8月15日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位，上周美元净多仓触及逾一年最高位。

8月12日止当周美元净多仓降至270亿美元，前一周为294.1亿美元。美元净多仓于四周来首次下降。

整体美元净多仓受到乐观经济数据的支撑。但近几周，美国经济数据变得好坏掺杂，暗示美联储有可能在一段时间内维持低利率。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月12日当周 前一周

多头仓 12,518 9,896

空头仓位 93,615 105,295

净仓位 -81,097 -95,399

欧元(125,000欧元为1口)

8月12日当周 前一周

多头仓位 51,596 55,179

空头仓位 177,613 183,926

净仓位 -126,017 -128,747

英镑(62,500英镑为1口)

8月12日当周 前一周

多头仓位 65,348 66,437

空头仓位 46,549 54,316

净仓位 18,799 12,121

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月12日当周 前一周

多头仓位 5,247 9,247

空头仓位 22,606 28,100

净仓位 -17,359 -18,853

加元(100,000加元为1口)

8月12日当周 前一周

多头仓位 44,053 48,944

空头仓位 26,055 27,489

净仓位 17,998 21,455

澳元(100,000澳元为1口)

8月12日当周 前一周

多头仓位 54,691 60,860

空头仓位 25,145 27,560

净仓位 29,546 33,300

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

8月12日当周 前一周

多头仓位 17,913 18,949

空头仓位 4,484 4,449

净仓位 13,429 14,500 (完)

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