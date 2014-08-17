全球汇市：8月12日止当周投机客减持美元多头仓位--CFTC

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透8月15日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位，上周美元净多仓触及逾一年最高位。
8月12日止当周美元净多仓降至270亿美元，前一周为294.1亿美元。美元净多仓于四周来首次下降。
整体美元净多仓受到乐观经济数据的支撑。但近几周，美国经济数据变得好坏掺杂，暗示美联储有可能在一段时间内维持低利率。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月12日当周 前一周
多头仓 12,518 9,896
空头仓位 93,615 105,295
净仓位 -81,097 -95,399
欧元(125,000欧元为1口)
8月12日当周 前一周
多头仓位 51,596 55,179
空头仓位 177,613 183,926
净仓位 -126,017 -128,747
英镑(62,500英镑为1口)
8月12日当周 前一周
多头仓位 65,348 66,437
空头仓位 46,549 54,316
净仓位 18,799 12,121
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月12日当周 前一周
多头仓位 5,247 9,247
空头仓位 22,606 28,100
净仓位 -17,359 -18,853
加元(100,000加元为1口)
8月12日当周 前一周
多头仓位 44,053 48,944
空头仓位 26,055 27,489
净仓位 17,998 21,455
澳元(100,000澳元为1口)
8月12日当周 前一周
多头仓位 54,691 60,860
空头仓位 25,145 27,560
净仓位 29,546 33,300
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
8月12日当周 前一周
多头仓位 17,913 18,949
空头仓位 4,484 4,449
净仓位 13,429 14,500 (完)
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