东欧情势：乌克兰亲俄分裂势力称获得坦克和援兵

* 乌克兰亲俄反叛势力领袖称，获得可用于作战的坦克和装甲人员输送车

* 拜登和梅克尔致电乌克兰领导人对他表示支持

* 人道主义救援物质车队仍在俄罗斯境内

* ICRC称，安全协议细节有待商榷

路透乌克兰顿涅斯克8月16日 - 乌克兰分裂势力的一位领导人在周六公开的一段视频中称，反政府势力正获得新的装甲车和在俄罗斯受过训练的士兵，他们计划使用这些武器和兵力对乌政府军进行一次大规模反击。

乌东部已持续四个月的冲突进入了关键阶段，基辅和西方国家政府在紧张关注俄罗斯是否会实施干预，支持节节败退的反叛势力，尽管莫斯科方面否认有此打算。

自封的顿涅斯克人民共和国总理Alexander Zakharchenko称，反政府势力正在接收约150辆装甲车，其中包括30辆坦克，和1,200名据说在俄接受了四个月训练的士兵。

“他们在关键时刻加入了进来，”Zakharchenko在周五录制的视频中说。但他没有具体说明这些装甲车来自何方。

德国政府发言人称，德国总理梅克尔和乌克兰总统波罗申科周六在电话交谈中达成一致，两人均认为必须停止向乌分裂势力输送武器并达成停火协议。体现了他们对反叛势力最新言论的关切。

周五乌克兰声称，已部分摧毁了一支越过边境来自俄罗斯的装甲车队，突显出乌俄两国爆发战争的风险。该报导在当天导致全球股市下挫。

但俄罗斯没有威胁要进行报复，而是表示，乌方在“幻想”俄方装甲车队进入了乌境内。

美国副总统拜登周六亦与波罗申科通了电话，白宫表示：“两位领导人一致认为，俄派遣装甲车队越境进入乌克兰，并持续向分裂势力提供先进武器，与改善乌东部人权状况的愿望不一致。”

乌外长Pavlo Klimkin致电北约组织，请求他们向乌政府军提供军事支援。

近几周在乌政府军攻势下节节败退的反叛势力连日来扬言要进行反击，但目前为止还没有落实到行动上。

此外，280辆装载着水、食物和药品的俄罗斯卡车距离乌边境依然约有20公里远，这些车自周五起就暂停了前进。

国际红十字委员会(ICRC)的官员称，俄乌就多数程序达成了一致，但救援物资车队在红十字会保护下继续前进之前，双方仍需先厘清如何提供安全保护措施。目前暂不清楚有关安保的协议将于何时达成。(完)