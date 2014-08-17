伊拉克情势：美国称，在埃尔比勒和摩苏尔水坝附近对伊斯兰国极端分子实施了空袭

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透华盛顿8月16日 - 美国中央指挥部称，美国周六在伊拉克库尔德自治区首府埃尔比勒和摩苏尔水坝附近对伊斯兰国武装分子进行了空袭。
摩苏尔水坝是伊拉克最大的水坝，本月早前落入伊斯兰国极端分子的手中。极端分子控制这处水坝后，可放水淹没城市，并切断至关重要的水电供应。
伊斯兰国极端势力6月占领伊北部城市摩苏尔后，快速向库尔德自治区边境挺进，引起巴格达的高度警觉，美国也因此在上周在伊拉克发起自2011年撤军以来的首次空袭。
“迄今为止已实施的九次空袭，摧毁或破坏了四辆装甲人员输送车、七辆装备有武器的汽车、两辆悍马军用吉普和一辆装甲车，”美国中央指挥部在声明中称。
中央指挥部称，这些空袭有的采用的是无人机，有的采用的是战斗机。“所有这些飞机都已经安全撤离空袭区域”。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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