《综述》美国7月制造业产出强劲，经济前景更趋亮丽

* 美国7月制造业产出增长1%

* 7月生产者物价指数(PPI)增长0.1%

* 纽约州制造业活动8月放缓

* 8月初消费者信心下降

路透华盛顿8月15日 - 美国7月制造业产出全面上升，汽车生产创下五年来最大增幅，在第三季伊始起到提振美国经济的作用。

尽管周五公布的纽约联储8月制造业指数显示纽约州制造业活动有些降温，但分析师称，这没有改变经济动能强劲的看法，他们指出8月情形是继行业活动在7月猛增后出现的回调而已。

道明证券驻纽约副首席分析师Millan Mulraine称，“(制造业)全面走强暗示，第二季经济动能反弹之势正在持续，”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，7月制造业产出增长1.0%，为2月以来最高增幅，各主要分项指数均上涨。6月制造业产出为增长0.3%。

汽车生产大涨10.1%，创2009年7月以来最高增幅。机械、电脑和电子产品的生产亦强劲增长，分析师指称这暗示第三季企业投资上升。

7月产能利用率触及2008年2月以来最高位。

制造业产出劲升及采矿业产出上扬0.3%，帮助抵消了公用事业产出下降3.4%的影响。美国7月的整体工业生产为增长0.4%。

但该数据对美国金融市场几乎没有影响，交易商转而关注乌克兰情势。乌克兰政府表示，其军队在夜间袭击并部分摧毁了一支越过边境进入乌克兰境内的俄罗斯装甲车队。

欲浏览美国生产者物价指数，请点选link.reuters.com/hak93t

欲浏览纽约联邦储备银行制造业指数，请点选link.reuters.com/xej62w

**生产者物价涨幅温和**

在另一份报告中，纽约联邦储备银行公布8月制造业指数从7月的25.60降至14.69。

如果数据高于零，说明制造业正在扩张。新订单增长放缓，但库存进一步下降，暗示未来几个月制造业活动将提速。

尽管制造业动能增强，但没有迹象显示生产者物价普遍呈现上涨压力。

在另一份报告中，劳工部表示，7月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%，因能源产品成本下降，抵消了食品价格的上涨。6月为上升0.4%。

7月PPI较上年同期增长1.7%。

7月扣除食品和能源后的PPI较前月增长0.2%，增幅与6月相同。7月较上年同期增长1.6%。

摩根士丹利驻纽约分析师Ted Wieseman称，“除去近期能源价格走软外，PPI数据持续显示基础通胀趋势稳步持坚，我们预计核心消费者物价指数(CPI)亦将上涨，”

最近几个月通胀持续上升，美联储在7月会议上已承认这一事实。美联储虽多次警告物价压力太低，但称通胀率持续低于2%目标的可能性有所减弱。

通胀上升及就业市场趋紧已令一些分析师预计美联储将提早升息。但美联储尚未显示出急于升息的迹象。

周五公布的另一份报告显示，美国8月初消费者信心触及九个月低点。汤森路透/密西根大学8月消费者信心指数初值从7月的81.8降至79.2。 (完)