中东情势：伊斯兰国极端分子处决叙利亚一部落的700名族人--人权观察组织

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透贝鲁特/安曼8月16日 - 一人权监督组织和多位活动家周六称，伊斯兰国极端分子处决了叙利亚一部落的700名族人。极端势力过去两周与这个部落在叙利亚东部进行过交战。
叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)称，据可靠消息人士反映，这个来自Deir al-Zor省的al-Sheitaat部落的许多族人被处以斩首。
伊斯兰国和al-Sheitaat部落之间的矛盾在极端分子7月占领了两处油田后激化。al-Sheitaat部落大约有7万人。
“所有被处决的人都是al-Sheitaat部落的人，”叙利亚人权观察组织主管Rami Abdelrahman从英国致电路透称，“部分人被逮捕、审判，然后被杀害。”
由于安全条件受限和报导限制，路透无法独立证实这些有关叙利亚的报导。
伊斯兰国极端势力近几个礼拜横扫伊拉克北部地区，逼得库尔德军队节节败退，迫使数万名穆斯林、基督教徒和雅兹迪族裔等宗教少数派逃离家园，美国也因此在伊拉克境内发起自2011年美军撤离伊之后的首次空袭。
伊斯兰国极端分子还加强了对叙利亚的控制，目前他们大概掌控了叙利亚三分之一的区域，其中多数是北部和东部的农村地区。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。