中东情势：伊斯兰国极端分子处决叙利亚一部落的700名族人--人权观察组织

路透贝鲁特/安曼8月16日 - 一人权监督组织和多位活动家周六称，伊斯兰国极端分子处决了叙利亚一部落的700名族人。极端势力过去两周与这个部落在叙利亚东部进行过交战。

叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)称，据可靠消息人士反映，这个来自Deir al-Zor省的al-Sheitaat部落的许多族人被处以斩首。

伊斯兰国和al-Sheitaat部落之间的矛盾在极端分子7月占领了两处油田后激化。al-Sheitaat部落大约有7万人。

“所有被处决的人都是al-Sheitaat部落的人，”叙利亚人权观察组织主管Rami Abdelrahman从英国致电路透称，“部分人被逮捕、审判，然后被杀害。”

由于安全条件受限和报导限制，路透无法独立证实这些有关叙利亚的报导。

伊斯兰国极端势力近几个礼拜横扫伊拉克北部地区，逼得库尔德军队节节败退，迫使数万名穆斯林、基督教徒和雅兹迪族裔等宗教少数派逃离家园，美国也因此在伊拉克境内发起自2011年美军撤离伊之后的首次空袭。

伊斯兰国极端分子还加强了对叙利亚的控制，目前他们大概掌控了叙利亚三分之一的区域，其中多数是北部和东部的农村地区。(完)