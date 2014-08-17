爱尔兰评等：惠誉将爱尔兰评级上调至“A-”，展望为稳定

路透8月15日 - 债信评级机构惠誉周五将爱尔兰主权债信评级上调至“A-”，成为三大评级机构中，第二家自金融危机以来首次将爱尔兰评级上调至A级别的信评机构。

惠誉将爱尔兰评级从“BBB+”上调至“A-”，评级展望为稳定，指称过去一年来该国持续进行财政整固。

惠誉称，“爱尔兰政府自2013年底退出救助计划以来，继续进行历时数年的财政整固，目前仍遵守国内及欧元区财政纪律，”

该评级机构称，其认为爱尔兰2015年仍将继续进行财政整固，明年或将看到爱尔兰退出超额赤字程序(excessive deficit procedure)。

在惠誉上调爱尔兰评级之前，标准普尔6月将爱尔兰评级从“BBB+”上调至“A-”。穆迪目前给予爱尔兰的评级仍为较低的“Baa1”。