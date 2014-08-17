英国经济：实质薪资增长并非升息的前提条件--央行总裁卡尼

路透伦敦8月16日 - 英国央行总裁卡尼接受星期日泰晤士报采访时称，他不必非要等到实质薪资恢复正增长之后再升息。

卡尼在周三央行通胀季度报告中暗示，央行仍保持或在明年初升息的大方向，但前提是薪资增长加快。

他对星期日泰晤士报说：“我们一定要有信心，要相信(在利率上调前)实质薪资将会持续增长。我们不必非等到那成为现实后再采取行动。”

卡尼还警告称，监管当局秋季公布压力测试结果后，部分英国银行可能须要筹集更多资本。

不过，他补充称，银行已经在恢复常态的道路上取得了“长足进步”。

卡尼还称，英国经济和银行体系目前均“距终点已走了多一半的路。”

对于银行利用监管漏洞，向表现最优秀的员工发放现金“津贴”，以此规避欧洲对银行高管奖金不得超过薪水100%的限制规定，卡尼对此做法持维护态度，他认为，如果这类津贴设计得当，是“说得过去的”。

卡尼还在访问中称，英镑自2013年3月低点升值了17%，将不会阻止央行升息。“即便英镑升值，通胀也会因为闲置产能减少，在预测期间内逐步升向目标位。”他说。

对于英国央行有可能成为金融危机后四大央行中最先升息的央行这点，卡尼没有觉得不妥。“这四个国家中，至少有两个国家的货币政策在朝不同的方向前进...我们将会做我们需要做的事情，”他说。(完)