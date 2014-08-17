《美债一周展望》公债收益率下跌，因俄乌局势再度紧张

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 10年期和30年期公债收益率触及逾一年来最低

* 俄乌局势再度紧张推动避险买盘

* 疲弱的美国制造业和消费者信心数据也令公债收益率下跌

路透纽约8月15日 - 美国指标公债和长期公债收益率周五跌至逾一年最低，收益率连续第二周下降，此前俄罗斯和乌克兰的紧张关系升级，推动公债避险买需。

据乌克兰总统网站的信息，总统波罗申科周五告诉英国首相卡梅伦，乌炮兵在夜间部分摧毁了一支越过边境的俄罗斯装甲车队。

俄罗斯周五指责乌克兰试图干扰俄罗斯在乌克兰东部的人道主义救援工作，且呼吁该地区停火，以便运输救援物资。

“即使今日的事件得到解决，且没有爆发战争，但俄乌两国关系持续紧张给公债带来潜在的买需，”DRW Trading市场策略师Lou Brien说。

尽管乌克兰消息令美债收益率骤降，但稍早包括纽约州制造业活动增长减速和美国消息者信心下滑等数据，已令公债收益率开始下滑。

周五公布的数据显示，纽约联邦储备银行8月制造业指数从7月的25.60降至14.69。7月为2010年4月以来最强水准。指数高于零代表行业景气扩张。

汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值为79.2，低于路透调查分析师的预估中值82.5，且为去年11月75.1以来最低，7月终值为81.8。

指标10年期公债 价格尾盘上涨15/32，收益率报2.34%，稍早触及2.30%的日内低位，此为2013年6月来最低，周四收报2.40%。

30年期公债 价格尾盘大涨1-10/32，收益率报3.14%，稍早触及3.11%的日内低位，为2013年5月来最低，周四报3.19%。

分析师表示，将密切关注下周公布的美联储7月20日会议记录，以及下周稍后举行的全球央行总裁会议。

一策略师表示，他也会关注英国央行8月会议记录。

投资者一直密切关注美联储将何时升息的线索，且对美联储升息将压低公债价格的忧虑在近几周左右公债走势。

美股标普500指数在周五早盘下滑后基本收平，因乌克兰忧虑被尾盘买盘所抵销。三大股指本周收升。 (完)

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