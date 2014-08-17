美国个股：IBM称美国监管机构已批准其将服务器业务出售给联想集团

路透8月15日 - IBM 周五表示，美国监管机构已批准其将低端服务器(伺服器)业务以23亿美元出售给联想集团 ，IBM将继续转向利润更高的软件及云计算和数据分析等服务。

IBM在过去十年间已剥离了年营收可达160亿美元的个人电脑(PC)和打印机等低利润业务。

美国外资审议委员会(CFIUS)批准了这一交易；尽管今年稍早华尔街日报率先报导称，CIFUS委员担心美国国防部网络使用的IBM服务器可能被中国间谍远程访问和侵入。

据一位知情消息人士称，此前联想集团已三次通过CFIUS的秘密程序，且每次都获得批准。

联想集团在声明中称，有望在今年底前完成对IBM服务器业务的收购。

分析师称，在披露关于美国监控的消息后，中国政府希望将IT产品采购本土化，因此相比IBM，联想集团能更加容易地将x86服务器卖给中国企业。(完)