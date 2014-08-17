日韩经济指标预测--8月18日-8月25日****

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月18日当周 8月18日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.1% 8月19日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 7月 +3.8% -2.0% 进口(较上年同期) -1.7% +8.4% 贸易收支(亿日圆) 逆差7,025 逆差8,222 8月20日(三) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 正19 8月21日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 50.8 8月22日(五) 暂无重要经济数据公布 8月25日当周 8月25日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。