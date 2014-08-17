d CFTC报告：CBOT小麦期货8月12日持仓报告(表)

美国各类经济指标总览--2017/4/20
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为24.4万人(预估为24.2万人)。 世界大型企业研究会周四公布的数据显示，美国3月领先指标上升0.4%，至126.7，预估为上升0.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为24.4万人(预估为24.2万人)。 世界大型企业研究会周四公布的数据显示，美国3月领先指标上升0.4%，至126.7，预估为上升0.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
路透4月20日 - 美国钢铁股周四上扬，之前路透报道称，两位官员透 露，特朗普周四将下令要求加紧调查进口外国生产钢铁是否损害美国国家 安全。 AK STEEL HOLDING 周四盘初攀升5.2%，报6.6美元。 NUCOR 急升4.6%，报60.27美元； UNITED STATES STEEL 上扬4.9%，报29.8美元。 STEEL DYNAMICS 劲扬5.6%，报34.54美元。 CLIFFS NATURAL RESOURCES 上涨3.6%，报6.9美元。 (编译 母红; 审校 李军)
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。