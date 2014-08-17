《一周经济焦点》美联储杰克森霍尔会议料提供政策线索，但不会预示出重大变化

标题新闻：德国财长朔伊布勒称短期内将欧洲稳定机制(ESM)救助基金发展成欧洲货币基金是可能的
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欧洲采购经理人指数(PMI)将可初步一窥欧元区经济本月的进展，上周数据显示该地区经济第二季呈现停滞。
欧元疲弱及信贷情况改善应该可以提振企业活动，但如果PMI数据令人失望，欧洲央行将会承受更多的压力。PMI和经济成长有密切的关联。
“如果透过各国的疲态或是俄罗斯－乌克兰危机疑虑升高有造成任何疲弱迹象，那么对欧洲前景的担忧就会真的重燃，”ING分析师James Knightley表示。
上周五乌克兰紧张情势升高，令主要国家政府公债收益率跌至逾一年低位，而该危机可能让金融市场未来一周仍将走势震荡。
“即使解决了目前的问题，而且没有真枪实弹的战争，但乌克兰和俄罗斯之间持续的紧张关系会推动债市买气，”DRW Trading驻芝加哥的市场策略师Lou Brien表示。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪/石冠兰/戴素萍 审校 张荻)
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美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为24.4万人(预估为24.2万人)。 世界大型企业研究会周四公布的数据显示，美国3月领先指标上升0.4%，至126.7，预估为上升0.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)