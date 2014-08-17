《美国重要政经日程》--8月18日

美国各类经济指标总览--2017/4/20
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为24.4万人(预估为24.2万人)。 世界大型企业研究会周四公布的数据显示，美国3月领先指标上升0.4%，至126.7，预估为上升0.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
(除特别说明外，均为GMT时间)
1500 - 美国农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告
1500 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券
1530 - 财政部标售三个月期和六个月期国库券
2000 - 美国农业部发布一周作物生长进度报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为24.4万人(预估为24.2万人)。 世界大型企业研究会周四公布的数据显示，美国3月领先指标上升0.4%，至126.7，预估为上升0.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
路透4月20日 - 美国钢铁股周四上扬，之前路透报道称，两位官员透 露，特朗普周四将下令要求加紧调查进口外国生产钢铁是否损害美国国家 安全。 AK STEEL HOLDING 周四盘初攀升5.2%，报6.6美元。 NUCOR 急升4.6%，报60.27美元； UNITED STATES STEEL 上扬4.9%，报29.8美元。 STEEL DYNAMICS 劲扬5.6%，报34.54美元。 CLIFFS NATURAL RESOURCES 上涨3.6%，报6.9美元。 (编译 母红; 审校 李军)
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。