澳新经济指标预测--8月18日-8月25日****

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月18日当周 8月18日(一) 0130 澳洲新车销售 7月 -- +1.7% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +1.0% PPI产出物价 -- +0.9% 8月19日(二) 0130 澳洲央行8月会议记录 8月20日(三) 无重要经济数据公布 8月21日(四) 无重要经济数据公布 8月22日(五) 无重要经济数据公布 8月25日当周 8月25日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 -- 39.5 出口(亿新西兰元) -- 41.9 贸易收支(亿新西兰元) 7月 -- 顺差2.47 截止7月的一年 -- 顺差12(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。