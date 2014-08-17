《美国上市公司业绩公布日程表》--8月18日至8月25日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称短期内将欧洲稳定机制(ESM)救助基金发展成欧洲货币基金是可能的
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汤森路透8月15日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8月18日 AMC Q2 2015 Urban Outfitters Inc 0.49 35 0.51
8月19日 BMO Q2 2014 家得宝(Home Depot) 1.45 28 1.24
8月19日 BMO Q1 2015 美敦力(Medtronic) 0.92 19 0.88
8月19日 BMO Q2 2015 The TJX Companies, Inc. 0.73 29 0.66
8月20日 AMC Q3 2014 惠普(Hewlett-Packard) 0.89 27 0.86
8月20日 AMC Q2 2014 L Brands Inc 0.62 27 0.61
8月20日 BMO Q2 2014 Lowe`s Companies 1.02 28 0.88
8月20日 BMO Q2 2014 PetSmart 0.94 27 0.89
8月20日 BMO Q1 2015 The J. M. Smucker Company 1.37 16 1.24
8月20日 BMO Q2 2014 Staples, Inc. 0.11 17 0.16
8月20日 BMO Q2 2014 Target Corp. 0.80 25 0.97
8月21日 AMC Q2 2015 Salesforce.com, Inc. 0.12 34 0.09
8月21日 BMO Q2 2014 Dollar Tree Inc 0.64 24 0.56
8月21日 AMC Q2 2014 Gamestop Corp. 0.18 21 0.09
8月21日 20:00 Q2 2014 Gap Inc 0.69 34 0.64
8月21日 BMO Q3 2014 Hormel Foods Corp. 0.49 6 0.42
8月21日 AMC Q4 2014 Intuit 0.07 16 0.00
8月21日 BMO Q1 2015 Patterson Companies Inc 0.50 14 0.45
8月21日 AMC Q2 2014 Ross Stores, Inc. 1.08 30 0.98
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
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美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为24.4万人(预估为24.2万人)。 世界大型企业研究会周四公布的数据显示，美国3月领先指标上升0.4%，至126.7，预估为上升0.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)