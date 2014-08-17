金砖国家：8月15日股汇市收盘纵览

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透8月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月15日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五上涨0.2%，报1,074.51点。
中国股市：沪综指创逾八个月收盘新高，金融数据不利因素被消化
香港股市：恒指创2010年11月以来最高收位，中移动大涨
中国汇市：人民币收盘价突破6.15元，短期料在谨慎中继续走强
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拉美股市：巴西股市上涨，因企业季度业绩强劲，且市场揣测周一将公布的民意调查将显示总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在10月大选中落败的可能性上升。巴西指标股指Bovespa 收盘上涨2.12%，报56,963.65点。
拉美汇市：多数拉美货币持平至走低，因地缘政治紧张局势加剧
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南非股市：小幅走高，跟随欧洲股市涨势。指标Top-40绩优股指数 收高0.42%，报46,112点；综合指数 收高0.36%，报51,257点。
南非汇市：兰特兑美元结束五日连涨下跌，静待南非通胀报告
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印度股市：逢公共假日休市
印度汇市：逢公共假日休市
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俄罗斯股市：指标股指 涨0.03%，报1,232.340点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.23%，报670.11点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.26%，报36.1310卢布；卢布兑欧元 跌0.65%，至48.3750卢布。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。