东欧情势：德国外长称相关国家领袖可能就乌克兰危机持续对话达成一致

路透柏林8月18日 - 德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)周日在会晤乌克兰、俄罗斯和法国外长后表示，他们将向本国元首报告，可能在周一或周二就如何推进对话达成协议。

史坦迈尔对记者表示，“根据我们现已达成一致的意见，我们将首先向各自政府首脑汇报，然后可能在周二明天就如何推进今天的磋商而统一看法。”

一位发言人表示，他的意思是在周一或周二。