东欧情势：德国外长称相关国家领袖可能就乌克兰危机持续对话达成一致

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林8月18日 - 德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)周日在会晤乌克兰、俄罗斯和法国外长后表示，他们将向本国元首报告，可能在周一或周二就如何推进对话达成协议。
史坦迈尔对记者表示，“根据我们现已达成一致的意见，我们将首先向各自政府首脑汇报，然后可能在周二明天就如何推进今天的磋商而统一看法。”
一位发言人表示，他的意思是在周一或周二。
史坦迈尔并称，“目标仍然是在乌克兰停火并防止出现更多受害者。”(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。