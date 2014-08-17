《综述》乌克兰称政府军在叛军控制的重要据点取得突破

标题新闻：德国财长朔伊布勒称短期内将欧洲稳定机制(ESM)救助基金发展成欧洲货币基金是可能的
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发布在Twitter的一张照片显示，该警察局似乎插上了乌克兰国旗，但尚未得到独立证实。
如果获得证实，那么乌政府军夺取该警察局将具有重大意义，因为数月以来，卢甘斯克一直是乌政府未能企及的一个反叛势力堡垒。分裂主义者仍控制着卢甘斯克与俄罗斯之间的部分边境地区。
乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)宣布再次取得军事胜利，称政府军已重新占领顿涅茨克北部雅西努瓦塔(Yasynuvata)铁路枢纽。他此前曾表示，这里具有重要战略意义。
乌克兰当局周日称，分裂主义者击落了一架乌克兰战机。
**救援队**
乌克兰危机导致俄罗斯与西方国家的关系跌至冷战以来的低点，并招致新一轮贸易制裁措施，伤害到俄罗斯与欧洲本就步履维艰的经济。
近日，俄罗斯向乌克兰派出280辆携带水、食品和药品的卡车救援队，这导致两国争论不休，也加重了地区紧张气氛。
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美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为24.4万人(预估为24.2万人)。 世界大型企业研究会周四公布的数据显示，美国3月领先指标上升0.4%，至126.7，预估为上升0.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)