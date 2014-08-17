《综述》乌克兰称政府军在叛军控制的重要据点取得突破

发布在Twitter的一张照片显示，该警察局似乎插上了乌克兰国旗，但尚未得到独立证实。

如果获得证实，那么乌政府军夺取该警察局将具有重大意义，因为数月以来，卢甘斯克一直是乌政府未能企及的一个反叛势力堡垒。分裂主义者仍控制着卢甘斯克与俄罗斯之间的部分边境地区。

乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)宣布再次取得军事胜利，称政府军已重新占领顿涅茨克北部雅西努瓦塔(Yasynuvata)铁路枢纽。他此前曾表示，这里具有重要战略意义。

乌克兰当局周日称，分裂主义者击落了一架乌克兰战机。

**救援队**

乌克兰危机导致俄罗斯与西方国家的关系跌至冷战以来的低点，并招致新一轮贸易制裁措施，伤害到俄罗斯与欧洲本就步履维艰的经济。