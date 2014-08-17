《中国报摘》--中国证券报8月18日

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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* 头版头条:
--截止周一，已有838家A股上市公司披露半年报，共实现净利1,532.56亿元人民币，同比增长15.4%.
* 其他:
--中国政法大学教授李曙光表示，目前证券法修改的基本稿正在征求意见，“一审”草案预计会在年底争取上会，证券法的修改将使监管原则从行业监管转为功能监管。
--对于近日流传的上海放松限贷政策的消息，上海的五大国有银行以及浦发银行 、上海银行等中小商业银行均否认放松房贷政策。
--全国股转系统公司负责人表示，上半年共有72家挂牌公司完成74次股票发行，融资金额51.82亿元，下半年将推出私募债和优先股。
--万科 上半年实现净利48.1亿元，同比增长5.6%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦； 审校 黄凯)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。