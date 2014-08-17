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亚洲 | 2014年 8月 18日 星期一 07:47 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月18日

路透香港8月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.
(1美元=7.7507港元 )
    
    美国股市周五涨跌互现，缩减稍早因乌克兰炮击俄罗斯装甲车队的消息引发的跌幅。道琼工业
指数 收跌50.67点，或0.30%，至16,662.91点。    
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量  ADR折合每股普通股  较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       188.830    1.20      27334            14.636      -0.44
 中国铝业                      11.500   -1.71      68221             3.565      -0.41
 中国移动                      59.870    2.61     489924            92.807      -0.64
 中国人寿                      44.380   -1.14      36195            22.932      -0.08
 中石油                       138.340   -0.25      20765            10.722      -0.16
 中石化                        98.680   -0.42      22638             7.648       0.37
 汇丰控股                      53.820   -0.87    1465907            83.429      -0.56
 中电信                        53.630    0.02       6497             4.157      -0.56
 中国联通                      16.490   -1.20      86385            12.781      -1.08
 兖州煤业                       8.870   -0.45      67510             6.875      -0.65
 华能国际                      45.150   -0.09      21188             8.749       0.56
 南方航空                      17.270   -1.43       3273             2.677      -0.48
 东方航空                      16.920   -0.41       3638             2.623      -0.27
 中芯国际                       4.500   -2.39      10263             0.698      -1.75
 (完)

 (整理 梁慧仪)
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