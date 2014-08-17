《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月18日

路透香港8月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较. (1美元=7.7507港元 ) 美国股市周五涨跌互现，缩减稍早因乌克兰炮击俄罗斯装甲车队的消息引发的跌幅。道琼工业 指数 收跌50.67点，或0.30%，至16,662.91点。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 188.830 1.20 27334 14.636 -0.44 中国铝业 11.500 -1.71 68221 3.565 -0.41 中国移动 59.870 2.61 489924 92.807 -0.64 中国人寿 44.380 -1.14 36195 22.932 -0.08 中石油 138.340 -0.25 20765 10.722 -0.16 中石化 98.680 -0.42 22638 7.648 0.37 汇丰控股 53.820 -0.87 1465907 83.429 -0.56 中电信 53.630 0.02 6497 4.157 -0.56 中国联通 16.490 -1.20 86385 12.781 -1.08 兖州煤业 8.870 -0.45 67510 6.875 -0.65 华能国际 45.150 -0.09 21188 8.749 0.56 南方航空 17.270 -1.43 3273 2.677 -0.48 东方航空 16.920 -0.41 3638 2.623 -0.27 中芯国际 4.500 -2.39 10263 0.698 -1.75 (完) (整理 梁慧仪)