《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月18日

*工商时报：
--经济部、金管会与央行三部会今日会商，将合力祭出金融政策工具，杜绝炒作工业区土地。据悉，经济部有意修改产创条例，针对过去已交易且邻近都会的工业区土地，若二年内未拿到建照或开发土地，让政府还能有买回土地的权利。
--财政部力推房地合一实价课税，预计明日举办第二场不动产税制改革座。建商直指：房地合一实价课税，简直是重税扰民，若财政部硬要推，建商提出六大主张，应采分离课税、税率比照证所税的15%；土地增值税准予扣抵所得税，以避免重复课税。
--八家金控董事长已收到金管会口头通知，周三将与金管会主委曾铭宗及相关局处首长会面，协助这些金控加速布局亚洲，且已有金控要求〞个别〞事先会谈，有个案请求金管会协助。
--台塑 大陆福建福欣不锈钢今年开始投产，在技术入股伙伴日本JFE集团支持下，以成分铬/钛/铌的400系不锈钢为诉求，开拓利基市场，降低原料波动风险。伴随合作默契凝聚，台塑集团拟争取JFE入股越南钢厂，强化双方结盟优势，扩大亚洲钢铁版图布局。
--人民币汇率谷底反弹，银行TRF(目标可赎回远期契约)业务东山再起，人民币汇率已升至6.157元兑1美元，是近8个多月最高点。金融圈人士透露，近来已有客户再度新进场买进TRF商品，但由于前波人民币汇率急贬造成投资客户惨赔，因此未来客户要新进场买商品，将仅限于避险，且须出具相关证明。
*经济日报：
--苹果 iPhone 6问世迈入倒数计时，法人透露，最大组装厂鸿海 位于大陆郑州、深圳、太原等厂区，正上紧发条赶着出货，鸿海董事长郭台铭近期更多次前往iPhone 6生产基地坐镇，务求首批7,000万至8,000万支产品顺利交货。
--近来房市买气清淡，愈来愈多中古屋降价以求，以各大房仲网站待售物件观察，目前约二成物件屋主下修开价，较年初价位最高降幅达四成以上，并以高价屋最为明显。房仲业者认为，下修开价有利活络市场成交量。
--行政院日前突然对外公布前陆委会副主委张显耀请辞获准消息，引发外界揣测。不过，张显耀17日傍晚随即声明，〞长官不需要时，坦然接受〞。对此，陆委会也在深夜紧急回应，指陆委会前副主委张显耀〞因工作上有一些疑点有待厘清，必须调离现职接受调查〞，因此陆委会于日前进行副首长职务调整。
--彰银 董监改选预计11月登场，第二大民股龙岩集团动向受关注。据了解，财政部已派出高阶主管拜会龙岩集团董事长李世聪，并获得他口头承诺，11月的彰银改选会支持政府。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 黄凯)