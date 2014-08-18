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债券 | 2014年 8月 18日 星期一 08:57 BJT

南美金融：阿根廷总统抨击钉子户债权人贪得无厌且妨碍协议达成

阿根廷7月31日陷入债务违约，这是该国12年来第二次违约；此前阿根廷在与对冲基金的一场旷日持久的官司中败诉。后者要求该国全额偿付源自2002年1,000亿美元违约的债务。

阿根廷主权债纠纷获得私下和解的前景周三转淡。之前钉子户投资者称，对于大部分债务来说，银行并未给出现实的解决方案。

主要钉子户债权人——Aurelius Capital Management上周三表示，没有希望达成私下和解，阿根廷经济将因此受到拖累。

费尔南德斯称，Aurelius的评论具有威胁性，伤害了国家主权。

她说，“这是对所有阿根廷人的威胁。”

民调显示，费尔南德斯对这些基金的强硬立场赢得了阿根廷人越来越高的支持。

很多阿根廷人与政府站在一边，对抗那些拒绝了2005和2010年债务重组的对冲基金。根据债务重组方案，持债人当时获得不到面值30%的偿付。(完) (编译 李婷仪/王颖；审校 龚芳)
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