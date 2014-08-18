《路透晚报》--8月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：7月FDI降至两年新低，结构调整背景下个别月波动属正常

中国7月实际使用外资(FDI) 同比降17%至78.1亿美元，创自2012年7月以来的两年新低，不过商务部认为，在加大结构调整大背景下个别月FDI波动是正常的。

--中国房地产：7月全国房价同比涨幅创17个月最低，楼市调整趋势未改

中国官方数据显示，主要城市7月房价同比涨幅创下17个月最低，环比跌幅持续扩大，且一线城市明显走弱。楼市调整趋势未改，地方政府松绑限购再辅以各类刺激的做法或给市场带来支撑。

--路透调查：台湾7月外销订单年增率料放缓至7.3%

路透调查13名分析师的结果显示，台湾7月外销订单预料较去年同期成长7.3%，增幅低于6月的10.6%。

--香港数据：5-7月失业率略升至3.3%，因访港旅游业放缓及本地需求转弱

香港政府周一公布，今年5-7月失业率为3.3%，较今年4-6月失业率3.2%略有上升，就业不足率则1.5%，与4-6月持平。

【金融】

--中国金融：中金所将研究推出股指期权策略组合保证金制度--副总

中国金融期货交易所副总经理鲁东升周六表示，中金所股指期权的上市各项准备工作已经基本就绪。下一步，中金所将继续深化、细化股指期权上市的各项准备工作，研究推出策略组合保证金制度，推进做市商相关业务准备，进一步夯实股指期权上市平稳运行的基础。

--中港个股：民生银行换帅在即，洪崎接董事长毛晓峰任行长--消息

中国中型股份制商业银行--民生银行将迎来自成立以来重要的高层人事变动。三位消息人士周一表示，中国银监会已经批复洪崎接任民生银行董事长，毛晓峰出任该行行长。

--中港个股：农行优先股方案获银监会批复，已启动证监会申报程序

中国四大国有银行之一的农业银行周五晚间公告称，其发行优先股方案近日已获中国银监会批复，农行现已正式启动向中国证监会的申报程序。

【固定收益】

--新债招标：青岛自发自还地方债五年接近国债水平，七和10年略高

业内人士周一透露，中国青岛市上午招标的三期自发自还地方债中，五年期品种中标利率3.96%，接近同期限国债水平；七年和10年中标结果分别为4.18%和4.25%，略高于国债。

--新债招标：中国农发行一年债利率4.30%，五年收益率4.8942%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的一年固息债及五年期增发债，中标利率(收益率)分别为4.30%和4.8942%；两期债的投标倍数分别为3.40倍和3.47倍。

--中国货币市场：七家银行今年同业存单额度273亿，48家银行总计1.33万亿

中国西安银行、成都银行及东亚银行(中国)等七家银行最新发布的同业存单发行计划显示，上述银行今年发行额度总计273亿元人民币。至此，已有48家银行披露年度计划，规模总计达1.3338万亿元。

--中国债市动态：现券及IRS略反弹，实际资金面稍紧及获利回吐承压

中国银行间市场周一早盘现券及IRS均小幅反弹。 交易员表示，继上周一系列利好因素带动现券收益率下行一波之后，收益率走势存在技术性回调的需要，同时资金面进一步收紧及部分机构获利回吐，致现券强势暂缓，而短期有望维持窄幅震荡走势。

--中国货币市场：开盘“指导价”引回购利率下行，但缴税等因素令资金趋紧

中国银行间货币市场主要回购利率周一回购利率多下行。尽管新股IPO冻结资金开始解冻，但受缴税等因素影响，资金面实际较上周趋紧；不过开盘“指导价”继续现身，引导利率下行意味较浓。

--中国债市：IRS小幅震荡，短端套利空间有限交投方向仍不明

中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小幅波动。市场人士表示，IRS继前期快速下行之后，短期走势暂趋稳，而在开盘价引导下的回购定盘利率亦处低位，致IRS短端套利空间有限，机构多观望未来进一步的宏观政策走势，并关注回购利率如何打破当前格局。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘微升，大行购汇现身令多头谨慎

中国人民币兑美元周一早盘微幅升值，中间价亦小幅上扬。交易员称，早盘波动幅度甚微，交易量也不多，总的来说客盘结汇相对更多，但有大盘购汇一度出现，令结汇盘稍显谨慎。

--中国外汇：6月减持美国国债25亿美元，净增持5.08亿元两房债

美国财政部最新数据显示，今年6月中国减持美国国债25亿美元， 此前一个月则为今年以来首次增持；截止6月末，中国持有的美国国债为12,684亿美元，低于上个月修正后的12,709亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。

--台湾汇市：7月台币实质有效汇率指数较上月走低，续低于韩元--BIS

国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2014年7月台币实质有效汇率(REER)指数为101.03，较上月走低；韩元的实质有效汇率则是112.58，台币续低于韩元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升续创逾八个月收盘新高，个股保持强势

中国股市沪综指周一上涨，续创逾八个月收盘高点。今日市场创出近期行情新高，个股保持强势。分析师指出，短期市场上攻动能偏弱，后市市场需经过充分整理或遇重大事件刺激，否则进一步向上空间有限，料大盘将维持反复震荡格局。

--中国证券：证券法修改监管原则将转型为功能监管，一审草案争取年底上会

中国政法大学教授李曙光近日指出，现行《证券法》存在许多缺陷与不足，已不能适应市场发展需要，应尽快修改；并建议从10方面重点修改完善证券法，包括扩大证券种类与范围、推进新股发行注册制改革、强化投资者保护、完善监管执法手段等。

--汽车产业：江苏物价局确定奔驰纵向价格垄断--新华社

江苏省物价局日前查明，德国豪华车制造商奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)对下游售后市场的零部件价格以及维护保养价格进行控制，为典型的纵向价格垄断。奔驰是戴姆勒旗下企业。

--中国企业：工银租赁计划到2016年底飞机交付数量超过300架--高管

中国国内最大飞机租赁公司--工银租赁(ICBC Financial Leasing Co.)一名高管表示，公司目前实际交付飞机数量为185架，目标是到2016年底交付飞机数量超过300架。

--中港个股：万科上半年净利升5.6%营收下滑，仍将主要投资自住住宅用地

中国最大房地产企业--万科上半年实现净利润48.1亿元人民币，同比升5.6%。公司并称，鉴于当前地价仍处于较高水平、而土地市场已现调整迹象，其将在审慎投资原则下，续坚持以自住需求住宅用地为主的投资方向。

--港股业绩：康师傅第二季净利略低于预期，但毛利持续改善

中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股周一公布，第二季净利按年增长12.82%，虽略低于预期，但毛利率持续改善。

--香港个股：青岛港及其母公司接获理资堂起诉书要求返回被扣物资或赔偿

中国码头营运商--青岛港国际股份有限公司周五晚间公告称，理资堂（上海）物流公司已向青岛海事法院提交两份诉状，要求青岛鸿途物流、青岛港及其母公司等交付被扣押的铝锭及氧化铝资产，或以市价赔偿相应货物。这两起民事案件将于10月底审理。

--香港个股：复星国际将以约4.64亿美元收购保险商IRONSHORE INC.的20%股权

中国综合性民营企业--复星国际周一宣布，将以约4.64亿美元收购保险商Ironshore Inc.的20%股权，成为后者最大股东。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)