中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1460元，上日收报6.1470元

中国汇市：人民币早盘震荡反弹，法国大选投票在即部分头寸离场
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海8月18日 - 中国人民币兑美元 周一开盘报6.1460元，上日收报6.1470元。具体如下：
开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价
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6.1460 6.1528 6.1470
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.06%至92.98；SDR篮子指数微跌至94.71，BIS篮子指数微跌至93.95 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.95%，SDR篮子指数跌0.83%，BIS指数跌2.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8823 -31 欧元 7.3821 -39 日圆 6.3007 288 港元 0.8852 -3.2 英镑
路透上海4月21日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个 月新低，上月修正后为降0.97%。3月人民币名义有效汇率指数降0.59%至116.66，亦创出30 个月新低，上月修正后为降0.94%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环 率 率 比 2017年3月 120.43 -1.34% 116.66 -0.59% 2017年2月 122.07 -0.97% 117.35 -0.94% 2017年1月 123.27 0.37% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.82 1.01% 118.55 0.8