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债券 | 2014年 8月 18日 星期一 09:30 BJT

企业并购：黑石和TPG接近买下英国次优抵押贷款业者Kensington

路透8月18日 - 英国Sky News周日报导称，美国私人直接投资公司黑石集团 和TPG Capital Management 接近买下次优抵押贷款业者Kensington。

Sky News表示，Kensington的出售尚未敲定，但本周可能宣布该项交易。Kensington为英国-南非金融服务供应商Investec 所持有。

报导并称，两家公司已安排好新的管理团队，一旦交易完成便可掌管公司。

Sky News称，黑石集团和TPG亦料将为该项业务注资。

Investec是在2007年以2.83亿英镑买下Kensington，后者专攻为信贷纪录欠佳的购屋者提供贷款。

黑石和TPG代表不愿对该报导置评。Investec因在英国上班时间外无法立即取得联系。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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