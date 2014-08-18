港报财经评论：大市新动力，内险股接棒--经济日报8月16日

大市新动力，内险股接棒 /林瑞芬

中移动 发功下，恒指昨涨0.62%至24,954收市，大市成交额691亿港元，略不足。下周内险股开始派业绩，很大机会接力受捧。继港交所 及友邦保险 业绩公布后获券商上调目标价后，中移动步后尘被唱起，昨收报93.4港元，升5.8%，领涨大市。下周留意内险股可能被重估价值的推动力，若如实，恒指确认突破25,000将顺延升势试26,400。

上周已指从大摩五年首度上调中移动投资建议到“增持”，目标价由75港元上升至100港元，必有后着。瑞信在上周也将其投资评级由原来的“跑赢大市”降至“中性”，目标价维持94.5港元，反映好淡暗战激烈。结果，昨日中移动份中期报告揭晓，支持看好的投资者大摩首唱中移动成“红底”，难怪大摩很有信心将目标价又由100港元上调至110港元。瑞信也被迫急转弯，将投资评级由“中性”上调至“跑赢大市”，目标价由94.5港元升至102港元。据瑞信指中移动手机数据利润化情况见改善，因为WiFi利润化较差，上半年占数据量达65.8%，但只占数据收益2.6%。不过，幸好WiFi数据使用流量正在下跌，4G TD－LTE数据使用比例有所提升。今年全年中移动手机补贴目标由原定340亿人民币下调至210亿人民币，上半年已花150亿人民币，总销售开支下调200亿人民币，相信明年后会进一步控制成本。基于上述指引，加上中移动成本控制优于预期，瑞信分别上调今、明两年盈利预测7.9%及5.3%。

大摩首唱中移动成“红底”，其他券商也借是份报告加入“唱红”行列，除瑞信之外，大和总研亦发表研究报告将其目标价由87港元上调至103港元，重申“买入”评级。大和的理据是整体业务移向4G已经准备起飞的状态，今年4G上客目标5,000万户，上半年已达到1,390万户，相信目标可以达到，主要是4G的基站建设于上半年加快，达到41万个，对比去年底只有5.3万个，距离今年目标50万个，已经十分接近。二来，手机的生态成熟及加快，现时已有140款4G手机应市，该行认为，4G上客加速比预期快，相信用户的数据用量更多，上半年4G的每户每月平均收入（ARPU）是集团综合ARPU的两倍。

中移动盈利降，升势恐有阻滞 /余少文

中移动 受大户追捧而带动大市走高，由于国企指数重磅股未派成绩表，令国指表现落后于大市，但中移动未来两年盈利料跌，小心高位有阻力。中国内地股市走高，支持国企指数重上11,100点，全日升28点，收报11,103点，成交额不足80亿港元，表现不及升39点或0.8%，收报4,809点的红筹指数，以及升153点或0.6%，收报24,954点的恒生指数，红指成交额增加至107亿港元，不足半数红指成分股随大市上升，反映升势集中在个别股份。

恒指昨日一度升越25,000点，同时红指成交激增，主要是中移动业绩好过预期而受大户追捧，国指落后于大市则相信是四大行、保险股和石油股等国指重磅股未派成绩表所致，若然成绩跟中移动一样好过预期，除了可以带动国指挑战12,000点外，也可支持恒指再升越25,000点，故市场未来两周焦点会是中国内地金融股。中移动业绩好过预期，股价昨日升破2012年高位92.6港元，曾高见93.5港元，见近六年高位，最后升5.8%，收报93.4港元，有机会挑战2008年反弹高位111.2港元。只是中移动今明两年盈利下跌是市场共识，加上今明两年预测息率在股价走高后降至3厘左右，作为公用股而言，吸引力已下降，也是模拟组合早前减持中移动的原因之一，相信中移动下半年难以扭转盈利下跌趋势。

中移动能否继续升，4G业务表现是关键之一，从过去数月的上客量显示，中移动加快将客户由3G转到4G网络，故见到6月和7月的4G上客量是3G上客量的2.6倍和2.7倍，令4G用户超过2,000万户，更重要是中移动跟其他电讯商合组铁塔公司后，应该可以减少资本开支，再加上减少手机补贴，可以提升盈利。至于中移动降低手机补贴会否影响上客量，以及“营改增”的影响将会在下半年陆续浮现，会对中移动盈利带来一定压力。尤其中移动下半年盈利一向高于上半年，若然利淡因素在下半浮现，会削弱盈利基础，阻碍股价上试100港元。不过，单考虑PE，中移动目前预测PE不足14倍，略低于中国电信 的15倍和中国联通 的19倍，若然中移动预测PE跟中电信或联通看齐，股价可升至100港元和127港元，这或是忽略而过早减持中移动的原因所在。