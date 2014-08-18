港报财经评论：外资逐利，A股散户未见热情--信报8月18日

外资逐利，A股散户未见热情 /习广思

环球资金流持续转流，7月底垃圾债大走资后，最近两周是欧洲股票大走势。据EPFR资料，上周欧洲股票互惠基金赎回总额近35亿美元，欧洲经济再陷衰退的忧虑扩散，连带新兴欧洲股票资金流出未止，赎回金额是二十七周以来最高。经济急速转差提高了避险需求；同时，令欧洲央行买债全面量宽的预期升温，德国国债孳息急跌，资金流反映欧洲债券基金录得20亿美元资金流入。欧洲之失，正是亚洲之得。相对欧美疲弱，亚洲股市具有很大抗跌力，货币强势亦反映资金流入。上周彭博摩根大通亚洲货币指数上升0.4%，以彭博统计，全球投资者把近13亿元资金转入六个主要亚洲股市。资金流入自7月明显加快，欧洲疲弱、美俄僵局，均令亚洲市场更加受惠。

资金流利好，再加上“沪港通”和“国企改革”两大主题，配合经济回稳及中国“放水”背景，吸入外资留意A股追落后，再而带动港股急涨。本质上，中港股市这轮升浪，由外资流入买A股带动，再由A股带动港股上升。问题是，当外资大户以短期逐利目标为主，这场升浪又会维持多久？能否带动A股由熊转牛？A股是一个散户市，到目前为止，中国刺激股市吸引了外资，但中国内地散户仍未见太大热情。

长期以来，A股是一个散户主导的市场，散户占成交量高达80%，而且“散户化”的结构近来再趋严重，尤其是去年资金全面追逐新经济股；再加上公募基金规模缩细，散户资金更集中在创业板上疯狂炒作。有分析员指出，引入“沪港通”将有望改变这种结构，海外投资者以机构大户为主，有利大价股和蓝筹股交投转趋活跃。“沪港通”两地总额是5,500亿人民币，港沪两地每日额度分别是130亿和105亿人民币，资金无疑有增加，但能否扭转局面却难以定论。A股能否“牛起来”，始终要视乎中国内地散户，到底死掉的心会否恢复？中国证券登记结算公司数据新公布数字显示，7月沪深两市新增A股开户达58.58万户，较6月的44.87万户增长30%。媒体报道为A股升浪拨风，有指“大妈”（即散户的化称）由金市和房市转战股市；再加上国家队社保基金在7月开了31个A股账户，意味着国家队和散户都开始入市。

提前加息机会微，美汇后市看淡 /苏子

去年美国对冲基金的回报只有9%升幅，远差于大幅上升达32%的标指。不过，近年表现绝佳的对冲基金经理David Tepper却可以在去年大赚35亿美元，因此他今年的投资举动肯定会成为投资者焦点所在。上季David Tepper把追踪纳指的Powershares QQQ Trust的持仓及标指ETF的持仓，分别减持了66%及80%，其行动反映这位表现惊人的对冲基金经理并不看好下半年美股的走势。至于另一位殿堂级对冲基金经理、有国际大鳄之称的索罗斯，更动用巨额资金入市打赌美股将会大跌。他所持有的SPDR标指500ETF认沽期权，上季结束时，较前季大增605%至22亿美元，故短仓占整个投资组合的比重已由前季的2.96%暴升至16.65%。索罗斯如此豪赌美股下跌，相信他大获全胜的机会极高。

目前市场普遍相信，联储局将会因为美国经济持续好转及通胀回升而有提前加息的需要，但债市却正在反映联储局不可能提前加息。上周五10年期债息已急跌至2.3厘，创去年6月19日以来的新低水平。债息的不升反跌，相信这意味着市场或将有黑天鹅事件出现，因此破坏目前美国经济复苏势头，并使联储局根本不会考虑在可见的将来宣布加息。留意目前利率期货预期明年6月联储局加息至0.5%的机会率，已由上月底的51%急跌至只有34%，反映市场上的投机大户亦相信联储局提前加息的机会大降。本来美国因经济好转、通胀上升而支持加息的理由已被视为利好美股的因素，但目前反过来，或许美国经济转差，加上通胀不会恶化，结束令到联储局无迫切加息需要的理由，小心此理由或会成为美股正式掉头下挫的动力。

故目前与索罗斯立场一致，看淡美股后市的走势。此外，市场一旦相信联储局无望提前加息的话，预料汇市亦会受冲击，因早前不少美元看好的投资者打赌美息上升而大举建立的美元长仓，预料会迫于获利回吐或止蚀平仓，结果使到美元跟随美股一同走低，而一众主要非美元货币，特别是日圆，则受惠美元转弱而走高，使美元兑日圆可以成功创今年新低。

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再剖析资金流讯号 /习广思

全球经济明显减速下行，香港第二季经济增长按季放缓至0.1%，按年增长放缓至1.8%。世界经济大气候都在反映实体经济不踏实，复苏不稳定。为免过去6年放水成果功亏一篑，一众央行又岂敢贸然收水；反而目前有更多诱因再放水，令资产价格再膨胀。周五恒指升至海啸后高位，楼价指数创新高，中港股市获资金青睐。钱太多、经济弱、炒作未休，资产价格将继续寻顶。

全球目前等着投资买货的资金何其多，但这些现金持有者偏向保守。美银美林早前指出，按照该行流动性追踪指数，全球金融环境处于4年来最宽松水平，在公司层面，全球非金融公司资产负债表上持有现金近5万亿美元，无论是用来派股息、增加资本开支、回购股份、收购合并，均有利股价。美国企业方面，有更多公司进行并购，有银士基本上已变成什么都买的投资者，投资气氛未冷却过，资金不断在市场和资产间流窜，导致价格起伏。环球资金自年中后持续流入香港，财金官员“狼来了”式警告股市、楼市的风险，最终“得啖笑”。香港楼市有办你看，升势放缓但跌极不落。相反，欧美之弱持续推动资金流入亚洲区，尤其是追落后买中资股，问题是如何评估这轮资金浪？

欧美资金流入印度、印尼和台湾市场后，开始配置中国市场。中资股一来有“沪港通”主题，二来有改革概念在7月中升温；加上欧洲股市急跌，更提供了诱因资金“换马”到中资股。中国基金资金流自5月见底回升，但主要是流入ETF，互惠基金在7月中才见流入。自5月至8月6日期间，流入中资股ETF资金约51亿美元，流入互惠基金则只有10亿美元。整体中资股基金流入情况仍是负数，未到达去年中水平。如果ETF是急性热钱，快来快去，互惠基金则属于长钱，配置审慎，故近期长线流入是更为利好的讯号。高盛报告指出，近期亚洲基金、全球新兴市场基金增加对中资股的投资，但比重仍然偏低，两者配置较基准低4.85%和2.7%，整体基金低配约1.8%。