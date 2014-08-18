《交易视点》中国债市短期仍有走强空间，资金面是有力保障--中信证券

路透上海8月18日 - 中国中信证券最新债券市场周报称，对于债市来说，相对宽松的资金面将是市场未来表现的有力保障，而经济企稳预期的弱化和相对温和的通胀水平使得市场面临的风险相对较小，短期内市场可能仍有继续走强的空间。

报告并指出，对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**货币政策仍将维持相对宽松**

7月新增人民币贷款为3,852亿元，大幅低于我们和市场预期的7,500亿；社会融资规模仅2,731亿，创2008年10月以来新低；M2增速降至13.5%，显着低于我们和市场的预期。

7月份金融数据的回落，与基数效应、今年6月份“冲高”较多以及数据本身的季节性波动等有关，央行提示“未来货币信贷和社融规模仍会保持平稳增长态势”。

但是不容忽视的是，一方面，6月份的货币信贷数据存在提前量，货币条件的改善比当时看上去要弱；另一方面，银行谨慎并且实体经济融资需求偏弱，经济状况比看上去要糟糕。

**经济增长基础尚不牢固**

7月份工业增加值同比增速下行0.2个百分点至9.0%，环比增速较6月份小幅下滑但仍维持在较高水平。

需求面，固定资产投资累计增速再次下行0.3个百分点至17.0%，房地产投资增速仍徘徊于12%附近，7月份房地产销售面积增速回落至前期低位。

整体来看，供给面的增长基本符合预期，但是内需偏弱的局面没有明显改善，这从低迷的信贷数据可见一斑，经济增长的主要动力仍来自外需，而整体经济回升的力度弱于去年三季度，这意味着同比增速可能将继续走弱，未来货币政策仍需维持相对宽松以支持内需改善。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，新增信贷和社融规模双双大幅低于预期，显示银行风险偏好尚未提升、实体经济融资需求偏弱。

7月份的经济运行数据显示内需偏弱的情况没有改观，考虑到7月份各项货币信贷的环比增速都在下行，经济增长反弹的持续性存疑，通胀也有进一步走低的可能，货币政策保持相对宽松的必要性和空间进一步提升。

央行在金融数据解读中强调“货币政策‘总量稳定、结构优化’的取向并没有改变”，并于上周的公开市场操作再次实现净投放，国务院也于上周四发布《关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》，种种迹象显示央行仍将延续偏松的操作思路，三季度的资金面仍将维持相对宽松。

对于债券市场来说，相对宽松的资金面将是市场未来表现的有力保障，而经济企稳预期的弱化和相对温和的通胀水平使得市场面临的风险相对较小，短期内市场可能仍有继续走强的空间，对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)