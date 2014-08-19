《中国债券市场每日交易备忘》--8月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多30亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.68% 国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.85% 国开行至多40亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.00% 国开行至多30亿元10年期固息债9:30-11:10招标，利率预测均值5.06% 浙江省54.8亿元五年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标 浙江省41.1亿元七年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标 浙江省41.1亿元十年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标 浦发银行 20亿元9个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 光大银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 农业银行 10亿元9个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7200% 青岛银行12亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.7000% 中国华能集团40亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 中国电建 22亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 山东高速集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承 中国航空集团120亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和民生银行主承 空港股份 2.7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 粤电力 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行主承 青岛城建投集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 国都证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，中信建投证券主承 恒泰证券7亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，招商银行主承 海格通信 8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和工行主承 烟台港集团11亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行和中国银行主承 上海紫江集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 镇江市城建投集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 福州市交通建设集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 天津北辰科技园区15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 绍兴县交通投资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，银河证券主承 南汇城乡建设开发投资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，新时代证券主承 十堰市城市基础建设15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承 重庆巴南经济园区建设5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，渤海证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 宁夏回族自治区22亿元五年期自发自还地方债1475001，票面利率3.98% 宁夏回族自治区16.5亿元七年期自发自还地方债1475002，票面利率4.17% 宁夏回族自治区16.5亿元10年期自发自还地方债1475003，票面利率4.26% 成都新开元12亿元七年期固息债1480444，票面利率7.43% 中粮集团公司50亿元九个月期超短期融资券011414005，票面利率4.65% 中国北车 20亿元九个月期超短融011428008，票面利率4.65% 华电集团37亿元九个月期超短融011417008，票面利率4.65% 山东高速集团20亿元九个月期超短融011473006，票面利率4.95% 东北证券12亿元三个月期短融071417003，票面利率4.64% 天津市政投资4亿元一年期短融041460078，票面利率5.28% 东莞发展控股股份3亿元一年期短融041462034，票面利率5.24% 步阳集团5亿元一年期短融041451048，票面利率7.70% 景德镇国资5亿元一年期短融041455032，票面利率5.28% 广东粤合资产经营公司2亿元一年期短融041464052，票面利率6.90% 招商局集团40亿元七年期中期票据101473009，票面利率5.40% 重庆城市交通开发投资（集团）5亿元五年期中票101461024，票面利率5.88% 昆明钢铁控股公司8.5亿元五年期中票101456055，票面利率6.73% 东方园林 5亿元三年期中票101466007，票面利率7.30% ============================================================================ 三、缴款： 安顺虹阳国资10亿元七年期固息债1480429，票面利率8.35% 龙海市国资8亿元七年期固息债1480453，票面利率6.58% 进出口银行60亿元五年期固息增发债140344，发行价格100.56元 农发行50亿元一年期固息增发债140437，发行价格100.65元 重庆市轨道交通集团5亿元一年期短融 财通证券6亿元三个月期短融 第一创业证券7亿元三个月期短融 梅花生物 10亿元一年期短融 中广核风电公司10亿元一年期短融 云南煤化工集团12亿元一年期短融 湖北洋丰股份公司3.8亿元一年期短融 重庆市轨道交通集团5亿元一年期短融 广西铁路投资集团10亿元七年期中票(第五年末投资人选择权) 南京市1.5亿元三年期中小企业集优票据 ============================================================================ 四、还本付息： 中国电力投资集团35亿元九个月期超短融011310009到期兑付，票面利率5.80% 中国建材 35亿元九个月期超短融011337009到期兑付，票面利率5.90% 中国铝业30亿元六个月期超短融011415002到期兑付，票面利率5.80% 华电集团40亿元六个月期超短融011417002到期兑付，票面利率5.44% 中国北车 20亿元六个月期超短融011428003到期兑付，票面利率5.50% 港中旅集团15亿元六个月期超短融011440002到期兑付，票面利率5.44% 长江电力 30亿元40天期超短融011454003到期兑付，票面利率4.18% 四川省水电投资经营集团5亿元一年期短融041360049到期兑付，票面利率5.79% 新疆兵团农七师柳沟总场6亿元一年期短融041364031到期兑付，票面利率7.20% 湖南黄金集团4亿元六个月期短融041464006到期兑付，票面利率5.80% 海通证券 28亿元三个月期短融071427003到期兑付，票面利率4.70% 央行10亿元三年期央票1101063到期兑付，票面利率3.97% 东北证券12亿元三个月期短期融资券1490091到期兑付，票面利率4.63% 东吴证券10亿元三个月期短期融资券1490092到期兑付，票面利率4.85% 中信建投证券19亿元三个月期短期融资券1490093到期兑付，票面利率4.52% 09国债02 090002付息 09国开09 090209付息 10附息国债27 100027付息 10京机电MTN1 1082137付息 13三友碱业MTN001 101355003付息 13太仓水MTN001 101361006付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国家主席习近平周一称，要逐步规范国有企业收入分配秩序，实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范 、监督有效，对不合理的偏高、过高收入进行调整。 --中国国家主席习近平周一在中央财经领导小组会议上称，要抓紧出台实施创新驱动发展的政策和部署，要研 究在一些省区市系统推进全面创新改革试验，形成几个具有创新示范和带动作用的区域性创新平台。 --中国证券报周二援引接近监管层的权威人士称，银行业金融机构存款偏离度指标不是全新的监管指标，监管 部门此前已做了一段时间数据监测，再进行一段时间验证和实践后，就会推出这个指标。 8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值 (7月初值50.8) 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/丁淑琴；审校 边竞/康熙泽)