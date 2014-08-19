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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 08:48 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：
    
   中国国家开发银行至多30亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.68%
   国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.85%
   国开行至多40亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.00%
   国开行至多30亿元10年期固息债9:30-11:10招标，利率预测均值5.06%
   浙江省54.8亿元五年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标
   浙江省41.1亿元七年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标    
   浙江省41.1亿元十年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标
   浦发银行 20亿元9个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 
   光大银行  10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 
   农业银行  10亿元9个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7200% 
   青岛银行12亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.7000% 
   中国华能集团40亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 
   中国电建 22亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 
   山东高速集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承
   中国航空集团120亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和民生银行主承  
   空港股份 2.7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承     
   粤电力 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行主承      
   青岛城建投集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承      
   国都证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，中信建投证券主承 
   恒泰证券7亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，招商银行主承 
   海格通信 8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和工行主承
   烟台港集团11亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行和中国银行主承
   上海紫江集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承
   镇江市城建投集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 
   福州市交通建设集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承
   天津北辰科技园区15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承   
   绍兴县交通投资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，银河证券主承 
   南汇城乡建设开发投资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，新时代证券主承
   十堰市城市基础建设15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承
   重庆巴南经济园区建设5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，渤海证券主承     
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   二、新债上市：           

   宁夏回族自治区22亿元五年期自发自还地方债1475001，票面利率3.98%
   宁夏回族自治区16.5亿元七年期自发自还地方债1475002，票面利率4.17%
   宁夏回族自治区16.5亿元10年期自发自还地方债1475003，票面利率4.26%
   成都新开元12亿元七年期固息债1480444，票面利率7.43%
   中粮集团公司50亿元九个月期超短期融资券011414005，票面利率4.65%
   中国北车 20亿元九个月期超短融011428008，票面利率4.65%
   华电集团37亿元九个月期超短融011417008，票面利率4.65%
   山东高速集团20亿元九个月期超短融011473006，票面利率4.95%    
   东北证券12亿元三个月期短融071417003，票面利率4.64%
   天津市政投资4亿元一年期短融041460078，票面利率5.28%  
   东莞发展控股股份3亿元一年期短融041462034，票面利率5.24%
   步阳集团5亿元一年期短融041451048，票面利率7.70%
   景德镇国资5亿元一年期短融041455032，票面利率5.28%
   广东粤合资产经营公司2亿元一年期短融041464052，票面利率6.90%             
   招商局集团40亿元七年期中期票据101473009，票面利率5.40%
   重庆城市交通开发投资（集团）5亿元五年期中票101461024，票面利率5.88%
   昆明钢铁控股公司8.5亿元五年期中票101456055，票面利率6.73%
   东方园林 5亿元三年期中票101466007，票面利率7.30%
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   三、缴款： 

   安顺虹阳国资10亿元七年期固息债1480429，票面利率8.35%
   龙海市国资8亿元七年期固息债1480453，票面利率6.58%
   进出口银行60亿元五年期固息增发债140344，发行价格100.56元
   农发行50亿元一年期固息增发债140437，发行价格100.65元  
   重庆市轨道交通集团5亿元一年期短融
   财通证券6亿元三个月期短融
   第一创业证券7亿元三个月期短融
   梅花生物 10亿元一年期短融
   中广核风电公司10亿元一年期短融
   云南煤化工集团12亿元一年期短融 
   湖北洋丰股份公司3.8亿元一年期短融 
   重庆市轨道交通集团5亿元一年期短融                 
   广西铁路投资集团10亿元七年期中票(第五年末投资人选择权)
   南京市1.5亿元三年期中小企业集优票据
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   四、还本付息：             
       
   中国电力投资集团35亿元九个月期超短融011310009到期兑付，票面利率5.80%
   中国建材 35亿元九个月期超短融011337009到期兑付，票面利率5.90%
   中国铝业30亿元六个月期超短融011415002到期兑付，票面利率5.80%
   华电集团40亿元六个月期超短融011417002到期兑付，票面利率5.44% 
   中国北车  20亿元六个月期超短融011428003到期兑付，票面利率5.50%
   港中旅集团15亿元六个月期超短融011440002到期兑付，票面利率5.44%
   长江电力 30亿元40天期超短融011454003到期兑付，票面利率4.18% 
   四川省水电投资经营集团5亿元一年期短融041360049到期兑付，票面利率5.79%
   新疆兵团农七师柳沟总场6亿元一年期短融041364031到期兑付，票面利率7.20%
   湖南黄金集团4亿元六个月期短融041464006到期兑付，票面利率5.80%
   海通证券  28亿元三个月期短融071427003到期兑付，票面利率4.70%
   央行10亿元三年期央票1101063到期兑付，票面利率3.97%
   东北证券12亿元三个月期短期融资券1490091到期兑付，票面利率4.63%
   东吴证券10亿元三个月期短期融资券1490092到期兑付，票面利率4.85%
   中信建投证券19亿元三个月期短期融资券1490093到期兑付，票面利率4.52%
   09国债02 090002付息
   09国开09 090209付息
   10附息国债27 100027付息
   10京机电MTN1 1082137付息
   13三友碱业MTN001 101355003付息
   13太仓水MTN001  101361006付息      
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
   --中国国家主席习近平周一称，要逐步规范国有企业收入分配秩序，实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范
、监督有效，对不合理的偏高、过高收入进行调整。 
   --中国国家主席习近平周一在中央财经领导小组会议上称，要抓紧出台实施创新驱动发展的政策和部署，要研
究在一些省区市系统推进全面创新改革试验，形成几个具有创新示范和带动作用的区域性创新平台。 
  
   --中国证券报周二援引接近监管层的权威人士称，银行业金融机构存款偏离度指标不是全新的监管指标，监管
部门此前已做了一段时间数据监测，再进行一段时间验证和实践后，就会推出这个指标。  
    
    8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值         (7月初值50.8)                       
    8/28公布1-7月规模以上工业企业利润      
                              
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/丁淑琴；审校 边竞/康熙泽)
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