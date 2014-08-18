《交易视点》中国高评信用债将继续与金融债保持同向波动--中信证券

路透上海8月18日 - 中国中信证券最新信用产品周报称，相对平稳的资金面和明显低于预期的金融数据短期来看将为债券市场形成相对有利的外部环境；受相对较低的信用利差影响，高等级债券收益率将继续与金融债保持同向波动状态，或有小幅下行空间。

而至于中低评级债券，配置盘仍然可以考虑非周期性行业产业债。

**短融收益率或有进一步下行空间**

上周在资金面缓解的背景下，短端产品收益率基本稳定、收益率涨跌不一。

一方面相较于偏紧的7月、8月资金利率将保持周期性下行，预计8月货币中枢R007（回购利率）均值将下降至3.5%-3.8%。

另一方面，信贷和社融数据大幅低于预期，市场对于7月以来对基本面启稳的预期有所弱化，并引发央行是否在货币政策上继续宽松的想象。

综合来看，无论从基本面、通胀、政策面和投资者预期方面看，8月份资金面维持适度宽松的概率较高。而目前短融收益率与资金面仍处于历史较高水平，短融收益率或有进一步下行的空间，总体来看短融产品仍有一定的配置价值。

**配置盘仍可考虑低评级非周期性行业产业债**

上周中票收益率有所下行，与同期限金融债利差40BP左右、低于历史均值水平。

7月以来债券市场的调整，来自于资金面收紧和基本面预期向好两个因素；而8月份资金面缓解后，基本面成为收益率走势的主要因素。

贷款和社融数据低于预期虽然在近期早有传言，不过实际公布的数据仍超出市场预期；对于此次数据的解读，我们倾向性地认为将超出预期的6月、低于预期的7月金融数据综合起来分析更易理解，基本面是否掉头向下还需要更多经济或金融数据的验证，而8月上旬贷款投放未延续7月态势让我们对基本面是否下行保留谨慎态度。

但相对平稳的资金面和明显低于预期的金融数据短期来看将为债券市场形成相对有利的外部环境；受相对较低的信用利差影响，高等级债券收益率将继续与金融债保持同向波动状态，或有小幅下行空间；至于中低评级债券，配置盘仍然可以考虑非周期性行业产业债。

**城投债配置价值仍较高**

上周城投债收益率有所下行，7年提前还本的中西部地级城投债收益率降至6.40%左右的水平、与同级别中期票据收益率基本持平。

在收益率较高、政府隐形信用的支撑下，城投债仍然是性价比较高的品种，配置价值仍较高。而受较低信用利差影响，城投债收益率将与利率债、高等级信用债保持同向波动。

**个券推荐**

上周共有108只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量2,251.9亿元。

短融和超短融中，我们推荐14国电集SCP004、14华电SCP008、14大唐集SCP008、14中粮SCP005、14中航空SCP005、14中电投SCP006、14中建材SCP009、14北车SCP008、14浙交投SCP003、14中铝CP002、14东控CP001。

中期票据中，我们推荐14神华能源MTN001、14大唐MTN001、14中建五局MTN002（有担保）、14镇城投MTN002。

私募票据中我们推荐14粤交投PPN002、14锡公用PPN001。

企业债中我们推荐14国网债03、14国网债04、14宏桥债02（有担保）、14安城债（有担保）。(完)