葡萄牙金融：瑞士信贷在圣灵银行案扮演某种角色--WSJ.com报导

WSJ.com称，其中有三家投资公司是设在避税天堂海峡群岛(Channel Islands)的泽西岛(Jersey)，分别是Top Renda、EuroAforro Investments、以及Poupanca Plus Investment。

WSJ.com引述泽西金融服务委员会的企业申报文件，瑞士信贷为这三家企业担任“安排行和经纪商”，这样的角色所做的不仅包括承销证券，也处理行政及及财务需求。

第四家投资公司EG Premium设于英属维京群岛，也是个避税天堂。

WSJ.com引述熟知内情消息人士说，这四家公司至少有都是由瑞士金融企业Eurofin Holding SA所掌控，后者在2009年之前由圣灵集团持有部分股权，且与这个家族财阀有密切的业务往来。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)