《交易视点》中国经济下行风险仍存，可转债以波段操作为主--中信证券

路透上海8月18日 - 中国中信证券最新可转债市场周报称，上周股市大盘在降息预期的带动下小幅上涨，相应转债也出现明显分化， 7月外需强劲内需低迷，通胀低位货币仍松，权益资产大涨后趋势性机会下降，经济数据低预期导致下行风险加大。建议以波段操作为主，及时兑现收益，耐心等待下次机会。

**上周股市及转债指数均小涨**

虽然上周公布的经济数据严重低于预期，但在沪港通和央行降息预期的带动下，市场在小幅回调后迅速上涨，周五窄幅震荡。

全周沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为+1.27%、+2.25%和+1.09%。受股市上涨影响，转债指数上涨+0.75%。受股市影响，转债指数上涨+0。75%。

个券方面，领涨转债为长青（+2.84%）、川投（+2.56%）、石化（+2.32%），华天、海直、恒丰、中海转债涨幅1.4%-2.3%。东华因重大事项停牌。

**经济数据低于预期，下行风险仍存**

7月规模以上工业增加值同比增速小幅放缓至9%。发电量同比亦小幅回落至3.3%；消费小幅回落1-7月份社会消费品零售总额增速平稳。

1-7月份基本生活消费如食品饮料保持平稳态势，但是占比最大的汽车消费和石油消费仍然处于回落态势；CPI同比小幅回落7月份CPI同比增长2.3%，环比0.1%；7月新增信贷和社融规模大幅下降。

**两只IPO发行，资金面受一定影响**

受长白山与会稽山IPO申购和通鼎转债申购影响，上周资金面略微趋紧，央行公开市场净投放资金140亿元，银行间1天/7天回购利率5日加权平均在3.0%/3.5%附近。

交易所资金面也大幅上行，上周末GC001和GC007加权利率5.2%和4.2%附近，较前周末大幅上行200bps-300bps。由于打新资金将在下周一解冻，预计本周资金面较上周将略微宽松。

**股市风险加大**

股市方面，建议投资者增加对市场风险的关注。说明基本面并不如市场预期的乐观，缺乏基本面仅依靠情绪的推动是不可靠的。

我们认为在此位置上，市场整体的风险回报已不具足够吸引力，进一步向上的理由并不充分。

债市方面，在经济数据低于预期的情况下，上周债券收益率全线下行。展望未来，债市面临多方面影响，一是经济仍存在下行风险，利好债市。二是未来新股发行加剧了资金面的波动，但央行货币政策将持续宽松，资金水平变化趋势仍需观察。(完)