中国资管：上周37款集合信托产品发行，募集规模减少期限延长

路透北京8月18日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（8月9日-8月15日）共有20家信托公司发行了37款集合信托产品，发行量环比减少2款。

37款新发行产品中，36款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.86亿元，环比下降0.38亿元，降幅为17.02%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为68.79亿元，环比下降18.59亿元，降幅为21.28%。

其中，募集规模最大的是中融信托发行的“融筑20号（神鹰安置房）股权投资信托计划”和苏州信托发行的“恒信A1408集合资金信托计划”，募集规模均为5.00亿元，两者分别是基础设施领域的组合运用类产品和权益投资类产品。

从期限上看，37款新发行产品中，36款公布了期限，平均期限22.86个月，环比延长1.40个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 4 9.25% 下降0.13个百分点

24个月期 22 10.01% 上升0.01个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了20款，工商企业领域产品发行了7款，金融领域产品发行了3款，房地产领域产品发行了2款，其他领域产品发行了5款。

从资金运用方式上看，权益投资领域产品发行了21款，贷款运用领域产品发行了10款，组合运用领域产品发行了4款，其他领域产品发行了2款。

**成立集合信托产品37款**

上周共有22家信托公司成立了37款集合信托产品，发行量环比减少5款。

37款成立产品中，30款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.41亿元，环比增加0.13亿元，增幅为10.46%。

其中，成立规模最大的是中融信托成立的“融昱1号股权投资集合资金信托计划”，募集规模为15.00亿元。

上周共有26款新成立产品公布了期限，平均期限20.58个月，环比缩短1.22个月。上周共有16款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.77%，环比上升0.24个百分点。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品成立了10款，房地产领域产品成立了6款，工商企业领域产品成立了4款，信贷资产领域产品成立了3款，金融领域产品成立了3款，证券投资领域产品成立了1款，其他领域产品成立了10款。