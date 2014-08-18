更新版 1-中国房地产：7月全国房价同比涨幅创17个月最低，楼市调整趋势未改

* 7月全国房价同比上涨2.5%，涨幅创17个月最低

* 环比续跌0.9%，跌幅较上月扩大

* 一线城市环比跌幅明显扩大

路透北京8月18日 - 中国官方数据显示，主要城市7月房价同比涨幅创下17个月最低，环比跌幅持续扩大，且一线城市明显走弱。楼市调整趋势未改，地方政府松绑限购再辅以各类刺激的做法或给市场带来支撑。

路透根据国家统计局周一公布数据测算，7月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升2.5%，涨幅连续第七个月缩窄；环比下跌0.9%，连续第三个月下跌且跌幅较上月扩大。

“7月份，由于市场预期依然不明，购房者不少选择观望，房价环比继续下降。”统计局城市司高级统计师刘建伟就数据解读称。

统计局数据显示，7月份新建商品住宅价格同比上涨的城市个数为65个，同比下跌的三个城市为杭州、温州和韶关。

从环比数据来看，7月新建商品住宅价格下降的城市个数为64个，杭州以2.5%的降幅居首，北京由6月的上涨0.1%转为下跌1.3%，上海、广州环比跌幅则扩大至1%以上。

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重点城市新建住宅价格变动，请点选

据上海易居房地产研究院最新统计数据显示，7月份，一二三线城市新建商品住宅价格指数环比跌幅继续扩大，跌幅分别为1.2%、1.0%和0.9%，相比6月0.4%、0.5%和0.5%的数值均有所扩大。其中一线城市的跌幅最大，而且较6月份，跌幅扩大的态势更明显。

“房价下跌具有一定的惯性，由于看跌情绪的叠加，即便部分群体因为市场救市而改变了看跌预期，但总体上房价还是保持连续几个月的下跌。”上海易居房地产研究院研究员严跃进称，在整个降温的大环境下，房企若要积极去库存，唯一的策略就是大降价，从而吸引观望的购房者入市。

中指院月初发布的报告称，7月全国100个城市新建住宅均价环比下跌0.81%，连续第三个月下跌， 且跌幅较上月扩大0.31个百分点；同比则连涨20个月，但涨幅较上月缩小1.76个百分点，为连续第七个月缩窄。

**限购松绑+各类刺激**

针对中国楼市的持续低迷，近期一些地方政府救市的新闻充斥各类媒体，限购松绑加各类刺激的救市做法，对于改变市场预期或有一定的作用。

严跃进预计，不应该认为房价有过多的下跌空间。无论是刚需还是投资购房，目前都是一个抄底的好时机。

“从目前CPI的走势可以看出，通胀压力小，释放宽松的流动性的顾虑会比较少。所以未来不排除央行在货币政策上持续放松的可能。那么，这容易带动成交量和房价的上升。”严跃进说。

此前媒体报导杭州等地楼市出现“弃房断供”现象，“断供潮”会否出现再次成为市场热议的话题。不过分析人士普遍认为断供只是个体事件，而且看不到蔓延的可能性。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌在就这个问题接受路透采访时称，断供基本上还是个体事件，从目前看还没有蔓延的趋势。

“从官方或投行的数据来看，最近几个月房价一直在下行，但同比还是上升。最近也注意到，地方对房地产政策的调整也一直在往前推，取消限购的城市越来越多，而且也有放松二套房首付比例的报导。这个如果一旦波延到其他城市的话，我觉得对房地产市场的稳定作用会更大。”他说。

严跃进对此也表达了类似观点，他认为，个人感觉事情还不至于太大，但风险确实要警惕。整个市场来看，房价也不会持续下跌的，可能会马上构成底部，因为现在救市力度比较大，对房价的下跌不用太悲观。