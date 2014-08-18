中国资管：上周银行理财产品发行801款，一个月期产品预期收益率大涨

路透北京8月18日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（8月9日-8月15日）70家银行共发行了801款理财产品，发行银行数较上期报告增加1家，产品发行量增加114款。
上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共202款，市场占比为25.22%；非保本型理财产品共599款，市场占比为74.78%。
上周银行理财产品发行情况概览：
类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化
债券和货币市场类 316 39.45% +51
其中：人民币 286
外币 30
组合投资类 450 56.18% +73
融资类 0 0.00% 0
结构性产品 35 4.37% -10
注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。
上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化
1个月（含）以下 25 4.33% 上升64个基点
1个月至3个月（含） 375 5.04% 下降6个基点
3个月至6个月（含） 197 5.33% 上升9个基点
6个月至1年（含） 124 5.43% 上升18个基点
1年以上 9 5.17% 下降42个基点
上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1098天；预期年化收益率最低2.70%，最高为6.30%，与上期报告相比，最低预期收益率上升2.55个百分点，最高预期收益率下降20个基点。
上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：
期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率
）
1个月以下 25 3.42% 4.33%
1个月至3个月 375 51.37% 5.04%
3个月至6个月 197 26.99% 5.33%
6个月至1年 124 16.99% 5.43%
1年以上 9 1.23% 5.17%
上周共发行36款外币理财产品。其中，美元理财产品20款，较上期增加10款。
**223款产品实现最高预期收益率**
研究所监测数据显示，上周有1066款产品到期，公布了到期收益率的225款产品中,223款实现最高预期收益率。
上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品449款，债券和货币市场工具类产品571款，结构性产品45款，融资类产品1款。
上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有42款，总体占比11.74%。其中，23款来自城市商业银行，13款来自股份制商业银行，4款来自农村商业银行，2款来自国有银行；从投资领域来看，结构性产品1款，债券类产品18款，组合投资类产品23款。
到期收益率最高的产品为农业银行 发行的“金钥匙如意组合”2014年第32期看涨沪深300指数人民币理财产品，其投资期限为91天，实现了6.50%的年化收益率。（完）
(整理 李贺; 审校 张喜良)