中国货币市场：开盘“指导价”引回购利率下行，但缴税等因素令资金趋紧

路透上海8月18日 - 中国银行间货币市场主要回购利率 周一回购利率多下行。尽管新股IPO冻结资金开始解冻，但受缴税等因素影响，资金面实际较上周趋紧；不过开盘“指导价”继续现身，引导利率下行意味较浓。

市场人士并认为，随着8月下旬临近，资金面有从结构性失衡转为整体偏紧的苗头；而从近期的需求因素来看，缴税等虽有影响但应不至如此之明显，资金供给端的问题或也不能忽视，包括外汇占款难现趋势性增长，新的基础货币投放机制又尚未形成有效补充。

“感觉比上周还紧了，利率还是控制的，最近四大行一直不给力，今天更不乐观，除了国开外，都是零散的供给，”华东一银行交易员称。

中国央行上周五公布7月全部金融机构外汇占款增加378亿元人民币，较上月的减少882.8亿元人民币大逆转，但与当月创出历史新高的贸易顺差473亿美元相比，增长势头偏弱。

上述交易员并解释称，资金结构性供给失衡上周末就有从隔夜品种向更长期限品种蔓延的势头，今日14天期以内的资金供给整体供不应求，接下来月末因素的影响将逐步显现，流动性仍面临不小压力。

“上半月没有大的利空，都不太宽松，下半月就更不乐观了，”她表示。

北京一银行交易员则谈到，面对资金面收紧，预计央行明日正回购将减力回笼，但由于近期公开市场到期规模总体不大，即便暂停正回购操作，对流动性的助益也有限；除非重启逆回购，资金面才能有实质性缓和，不过这同时也意味着央行对中长期流动性的判断发生逆转。

上周三和周四发行的两只新股长白山和会稽山申购冻结资金均在千亿元人民币上下，分别于今日和周二解冻。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8195 2.8986 -7.91

七天 3.2318 3.3942 -16.24

14天 3.4669 3.5854 -11.85

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.2950 5.2900 -99.50

七天 4.1500 3.9150 +23.50

14天 4.4000 3.5000 +90.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 3.0500 -5.00

七天 3.4000 3.5300 -13.00

14天 3.5500 3.6000 -5.00

Shibor

其中:隔夜 2.8580 2.8890 -3.10

七天 3.2760 3.3460 -7.00

三个月 4.6805 4.6811 -0.06