台湾货币市场：短率向区间高位靠近，跨月的资金仍不多

* 资金多缺不一，跨月资金仍不好找

* 短票交易区间向右方移动

* 公债RP利率尚且平稳

记者 高洁如

路透台北8月18日 - 台湾银行间短率周一向区间高位靠近。交易员表示，虽然尚未到月底最后时刻，但小型银行与票券商已积极寻找跨月资金，整体市场资金多缺不一，令短票交易向区间高位靠近；拆款利率高位大致稳于上日。

交易员表示，市场资金分配并不平均，自上周开始市场新的资金即不好寻找，一周的拆款高位达到0.44%，与上日持平。他们并认为，目前仍有多余资金的银行尚不愿做跨月的拆出，保守心态使得短票成交的利率向高位靠拢。

“我们没有拆出跨月，还是怕月底客户会走钱啊，”一位大型公股银行交易员说。

另一家小型商银交易员则表示，月内的资金还算充裕，不过跨月除了少数的外商银行以外，可做拆出的并不多。而目前少数可承做拆出的银行，也因此稍提高了短票的利率。

本地时间1201

--台币兑美元 暂升7.0分报29.965。

--台湾加权股价指数 跌0.6%，报9,151.75点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.40%，上日0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日区间亦同0.380-0.440%。

**短票利率区间向右方移动**

短票方面，票券商表示，由于大型银行目前买票的利率仍然高于一般银行，目前一般银行对跨月的资金供给尚有些保守的心态，因此目前资金情势是〞有些紧，又不会太紧。〞

他们表示，尚未到月底利率已稍向上蠢动，不能排除月底时刻利率可能仍然向上走高。

票券商与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，右方交易比重上扬，上日在0.59-0.60%；特定大型金融机构的买票利率则在0.63-0.65%，先前在 0.62-0.65%，因银行依自有资金水位对利率开价不同。

集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.593%，上周四为0.592%。

台湾央行今日存单到期金额4,331.5亿，存单发行金额将待稍晚公布。

本周存单到期金额1兆6,834.50亿台币，本周余日央行存单的到期情况分别为：周二1,850.2亿台币、周三16亿台币、周四7,848.8亿台币、周五2,788亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为37亿台币，累积至周日的超额准备为负844亿台币、加计前期1%的超额准备为548亿台币。

**债券附买回利率仍维持平稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持稳。资金调度人士表示，月中过后、月底之前，市场资金略偏向宽松，找券需求不低，但券源并不充足。

证券端资金调度人士指出，近期公债殖利率随国际债市下滑，不少券商趁机出清库存藉以获利了结，因此资金缺口有限。不过需求端的资金也不若以往宽裕，因此RP利率没有下调空间。

“ 最近交易商都在卖券，不但不缺钱反而在退钱。”一证券商交易员说。

他表示，为配合交易端随时有卖券需求，公债RP都偏短期承做。

另一证券商交易员则称，并没有每家投信都在要券，但若有资金调度，多问几家都可以调得到。在银行、寿险资金仍宽裕下，预料本周RP利率可望持稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，大致持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%，同于上日。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

今日交割因子有旭品 1亿台币可转债。