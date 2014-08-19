新债招标：中国浙江省三期自发自还地方债利率略高于国债，认购倍数均超两倍

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透北京8月19日 - 业内人士周二透露，中国浙江省上午招标的三期自发自还地方债中，五年期品种中标利率3.96%；七年和10年中标结果分别为4.17%和4.23%。
业内人士并透露，三期债的投标倍数分别为2.46倍、2.42倍和2.49倍。
浙江省是继广东、山东和江苏等之后第七家启动自发自还地方债的。银行间固定利率国债到期收益率曲线 显示，五、七和10年品种最新收益率分别为3.9465%、4.1632%和4.2153%。
本次五、七、10年品种计划发行规模分别为54.8亿元、41.1亿元和41.1亿元，五年和七年品种利息按年支付，10年品种按半年付息。
采用单一价格荷兰式招标，标的为利率。投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五、七、10年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%。
上述三期债8月20日至8月22日进行分销，8月20开始计息。发行手续费为承销面值的千分之一。中债资信评估对浙江省政府债券信用评级为AAA。
本次发行主承销商包括工行 、农行 、建行 、交通银行 、中信银行 等七家银行。
今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。
此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。
2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)