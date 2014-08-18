美国与加拿大经济指标预测--8月19日-8月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月18日当周
8月19日(二)
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.3%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.0% +2.1%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9%
1230 美国房屋开工(万户) 7月 96.9 89.3
建筑许可(万户) 100.0 97.3
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.2%
8月20日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月13日当周 -- 337.7
再融资指数 -- 1,322.2
1230 加拿大趸售贸易 6月 +0.4% +2.2%
8月21日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月16日当周 30.0 31.1
四周均值(万人) -- -- 29.575
续请失业金人数(万人) 8月9日当周 251.8 254.4
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 55.7 55.8
1400 美国成屋销售(万户) 7月 502 504
1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.6% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 19.2 23.9
8月22日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.4%
央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.9% +1.8%
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.7%
8月25日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 60.9
服务业PMI 59.9 60.8
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 42.5 40.6
美国新屋销售(较前月) -- -8.1%
8月26日(二)
-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- --
1230 美国耐久财订单 7月 +2.1% +1.7%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.9%
扣除国防的耐久财订单 +2.5% +1.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 持平 +3.3%
1300 美国房价(较前月) 6月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.5%
美国房价指数 -- 212.4
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 6月 -0.1% -0.3%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.1%
房价指数(较上年同期) +8.6% +9.3%
1400 美国消费者信心指数 8月 90.0 90.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正7
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业收入指数 8月 -- 21.5
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 李婷仪 审校 戴素萍)