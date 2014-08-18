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市场报道 | 2014年 8月 19日 星期二 06:29 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月19日-8月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月18日当周

8月19日(二)

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.3%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.0% +2.1%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9%

1230 美国房屋开工(万户) 7月 96.9 89.3

建筑许可(万户) 100.0 97.3

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.2%

8月20日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 8月13日当周 -- 337.7

再融资指数 -- 1,322.2

1230 加拿大趸售贸易 6月 +0.4% +2.2%

8月21日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月16日当周 30.0 31.1

四周均值(万人) -- -- 29.575

续请失业金人数(万人) 8月9日当周 251.8 254.4

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 55.7 55.8

1400 美国成屋销售(万户) 7月 502 504

1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.6% +0.3%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 19.2 23.9

8月22日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.4%

央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.9% +1.8%

1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.7%

8月25日(一)

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 60.9

服务业PMI 59.9 60.8

1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 42.5 40.6

美国新屋销售(较前月) -- -8.1%

8月26日(二)

-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- --

1230 美国耐久财订单 7月 +2.1% +1.7%

扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.9%

扣除国防的耐久财订单 +2.5% +1.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 持平 +3.3%

1300 美国房价(较前月) 6月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +5.5%

美国房价指数 -- 212.4

1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 6月 -0.1% -0.3%

未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.1%

房价指数(较上年同期) +8.6% +9.3%

1400 美国消费者信心指数 8月 90.0 90.9

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正7

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业收入指数 8月 -- 21.5

经济指标预测或公布日程

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美国 日本

欧洲 韩国

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澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 戴素萍)
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