《交易视点》资金面容易边际收紧，债市收益率可能进入整理震荡--广发银行

路透上海8月18日 - 中国广发银行最新报告认为，本周，消息面平静，市场焦点将重新回到资金面。被稳定的回购利率似乎变成了市场的一个心结，何时停止开盘做价，一旦停止，回购利率能否大幅反弹，没人能说的清楚。

公开市场方面，正回购的影响在减弱，未来的操作方向就是少量投放或回笼，没有明显的政策指导。在总量控制下，资金面更容易边际收紧。基本面的影响需要时间验证，目前来看各项数据不会明显好转。前瞻的PMI到底该如何解读，将引起更多的人思考。总之，市场借助数据走过一波行情后，需要整理消化。本周利率将以震荡为主，市场较为纠结。

**收益率再下一城需进一步宽松政策**

具体而言，资金方面，本周会保持平衡状态。上周后半期由于IPO等因素影响，资金略有收紧，IPO结束后，短期冲击结束。现在的R007已经到了很低的位置，之前3.0%的利率不可能达到。另外，14天正回购3.7%的利率是下限，而不是上限。现在R014已经低于3.7%，只比R007高10bp，继续下降的空间很小。R007也像弹簧一样越压越紧，在总量控制的前提下，不要指望R007能稳定在3.0%以下，而应该考虑停止干预后，R007能怎么走。

另一方面，在刚刚发布的国务院十条意见降低融资成本一文中，第二条提到防止金融机构融资成本不合上升，或许也是目前压低融资利率的原因之一，其目的或许不仅限于限制机构高息揽储。所以融资利率必然不会大涨。综上对本周资金面的判断是平衡状态，R007回落空间很有限。

债券方面，虽然之前认为利率下降的难度很大，但极差的经济数据令收益率继续向下，曲线明显变平坦。基本面数据的影响力度无疑很大，不过债券依然没有突破之前6月的低点。金融数据刨去季节性的话，并不是太差，M2大幅回落，但还是明显高于13%。根据央行解读，8月份金融数据会有明显反弹。但进一步考虑，4月份开始的刺激政策，创造出6月的脉冲式回暖，到了7月再度萎靡，就说明经济复苏的局面并不稳固，仍需时日。

资金面的支撑并非高枕无忧，在有限的资金下，机构更愿意拉长久期，所以看到长端债券的收益率下降幅度更大。现在必须面对的是，在前低点位置，资金无法继续宽松，交易盘主导的利率能否持续？预计风险较大，利率再下一城需要进一步宽松政策的刺激，而最近的利好刺激已经较多，所以本周会以震荡为主。建议债券头寸可继续持有，但不要大规模买入。

IRS在基本面数据的刺激下大幅下降，曲线明显平坦化。原因与债券类似，较差的数据令市场对未来经济复苏走势产生怀疑，长端被打压。短端由于机构普遍预期R007已经基本到位，所以下降幅度小于长端。向前看，这种局面预计会持续一段时间。短端，虽然R007已经较低，但在央行和国开共同压制下，即使反弹，幅度也不会很大，这会限制repo IRS短端反弹幅度。试想R007反弹至3.5%，只要不是监管层主动收紧，那么IRS很快就会稳定，而且只要保持正carry，IR是反弹幅度就不会很大。

长端，只要基本面未见明显反弹，利率很难大涨。其实前几天，IRS有过几次反弹，但每次都是草草收场。在下一次关键数据公布前，市场会保持在当前的情绪状态。另外，这次的数据也导致repo spread收窄至30bp，之前做窄的头寸现在可以开始逐步获利平盘。综上，IRS震荡的概率较大，只要R007不再大幅下降，IRS利率很难大幅走低。但考虑到R007反弹幅度不大，所以依然不要大量支付固定利率，多看少动，保持观望更安全。

**上周市场回顾：经济数据不佳，债券收益率下降**

上周的收益率总体下降，主要原因是金融数据大大低于预期，经济数据偏弱，而且资金利率依然在下降。从实际资金面来看，并未见到非常宽松，相反IPO等因素扰动导致短期资金融入难度加大。目前的情况是，央行仍然授意国开行压住14天内回购利率。公开市场操作力度得以保持，基本回笼了到期资金，总量上的控制在未来一段时间将持续。

债券方面，受到上周数据不佳的影响，利率全面下降，曲线陡峭化。政策性金融债短端下行6bp左右，长端则超过15bp。国债一如既往的稳定，利率几乎没有明显下降。债券利率的下降，体现出市场对未来基本面走势依然不太乐观。但考虑资金情况并不太宽松，所以不少机构更喜欢追逐长端。

目前参与的机构更多是交易账户，资金规模不大，无法形成趋势。上周明显的特征就是利率跟随消息的波动幅度很大，有5、6bp。接近前期低点时难以突破。所以整体看现在资金利率已经很低，债券利率也接近之前低点。进一步下降的空间需要更多利好刺激。

IRS上周大幅下降，幅度在10-20bp左右，曲线明显平坦化。与债券类似，在资金并不宽松的局面下，极差的数据推动长端利率快速下降。这也符合IRS敏感超调的特征。Repo IRS的下降过程比较线性，1年在3.60%这一位置收到强烈抵抗，始终无法突破。这一位置与3.3%的R007差距30bp，符合历史均值。

Shibor IRS则表现出跳跃式下降的走势，流动性较差，上周的降幅大于repo 品种，并且低于Shibor_3M利率30bp左右。总之IRS更加明显的反映了市场对数据和未来经济、政策走势的判断，或许有些过头，但大方向没有问题。

综上所述，上周资金保持平衡，利率继续下降，数据的波动成为影响市场的主角，债券和IRS借助较低的回购利率，以大幅下降的方式做出反应。

**美元利率互换市场：CPI和议息会议料偏向多方**

两年期互换利率在上周下跌到了0.6315的低位，目前的利率水平已经非常低了，上涨的概率将更大。本周的CPI和议息会议公告将会对市场产生较大的影响。在目前利空出尽的背景下，市场对CPI和议息公告的解读将很容易偏向多方。因此建议本周美元IRS操作以支付固定收取浮动为主。

上周互换曲线继续呈平坦化：各期限均有下跌，短端有小幅下跌，长端则下跌明显，其中 1Y -1.90BP，2Y -4.55BP，3Y -6.66BP，5Y -8.50BP，7Y -8.80BP，10Y -8.80BP，30Y -9.60BP。上周的主线依然是外围欧元区的经济局势和地缘政治格局，美国的偏弱的宏观数据的影响反而有限。

欧元区ZEW经济景气指数创新低；德国、法国CPI持续疲软，通缩阴影依旧；英央行对加息持谨慎态度。乌克兰禁止未经国际红十字会认证的俄救援队入境，俄乌局势异常紧张，随时可能爆发战争。此外，美国的零售数据，就业数据和PPI都相对较弱，无法对风险定价的态势产生较大的影响，互换利率一路下行。

从经济基本面来看，美国的经济数据相对较弱：零售数据、就业数据、PPI和消费者信心指数均不佳。具体数据如下：7月零售销售月率+0.0%，创6个月最低增速，低于预期+0.2%；7月核心零售销售月率+0.1%，低于预期+0.4%；8月9日当周首次申请失业金人数31.1万人，高于预期29.5万人，创六周新高；8月2日当周续请失业金人数254.4万人，高于预期250.7万人；8月9日当周首次申请失业金人数四周均值29.575万人；8月密歇根大学消费者信心指数初值79.2，创2013年11月以来新低，低于预期82.5；8月纽约联储制造业指数14.69，创4个月新低，远低于预期20.0；7月PPI环比+0.1%，与预期持平；7月PPI同比+1.7%，也与预期持平；7月核心PPI环比+0.2%，与预期持平；7月核心PPI同比+1.6%，与预期持平。

美联储方面，美联储主席耶伦高度关注的就业市场指标——6月职位空缺数467.1万，创13年新高；副主席Fischer显露鸽派立场，警告称美国经济令人失望；美联储三号人物指出短期批发融资市场风险大，敦促改革；圣路易斯联储主席Bullard指出美联储接近目标，预计明年3月加息。

外围因素方面，欧元区、日本和中国的经济数据均不佳；乌克兰地缘政治局势在缓解之后又进一步恶化。具体信息如下:欧元区8月ZEW经济景气指数创18个月新低，德国创20个月新低，欧元大跌逼近9个月新低；德国二季度GDP负增长，法国零增长；德国7月CPI环比增0.3%，法国环比降0.3%，CPI持续疲软；英央行称对加息持谨慎态度，低于市场预期；日本第二季度GDP萎缩幅度创2011年第一季度以来最大；中国7月新增人民币贷款3852亿元，创2009年12月以来新低，远低于预期7800亿元；中国7月社会融资规模2731亿元，创2008年10月来的最低值，远低于预期1.5万亿元。

乌克兰局势方面，乌克兰称运送人道主义物资的俄救援队未经国际红十字会认证，将被禁止入乌，俄乌紧张局势再升级；乌议会通过对俄制裁法案，授予乌国家安全防务委员会全面或部分禁止能源过境乌克兰的权利；乌克兰军方发言人Lysenko称，乌克兰政府军遭受到了来自俄罗斯境内的炮击，乌克兰军队袭击并破坏了俄罗斯的部分武装救援护卫队，不过俄罗斯国防部对该消息给予了否认。（完）