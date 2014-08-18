《交易视点》中国债市短期风险不大，但利率债收益率难持续回落--中金

路透上海8月18日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，对于债券市场而言，短期内来自基本面和政策面的风险不大。资金面会因为新股发行以及超储率不高而有局部的波动，而供需关系层面，利率债的供需仍不太有利于收益率的持续下行。

上周利率债发行较多，一级市场配置需求较弱，甚至出现发行利率高于二级收益率的情况。三季度仍是利率债的发行高峰，而银行由于存款增长乏力，配置需求也不太强。

报告认为，利率债收益率持续回落的可能性不大，但目前大幅回升的风险也较小，因此加久期的策略可能不及加杠杆获取票息的策略更优。此外，转债和高收益债虽然近期上涨放缓，但风险偏好提升尚未结束，年内的机会仍好于利率债。

**PMI和工业增长数据的背离**

首先，本轮经济反弹期间，中采PMI和汇丰PMI反弹幅度已达前两轮反弹水平，但制造业增加值反弹幅度较弱，工业统计数据和制造业调查数据出现严重背离；主要原因有三点：数据生成过程差异、本轮反弹期间内需较弱和本轮反弹期间产成品补库存力度较弱。

其次，制造业PMI同样表现出中上游和下游分化的特点，从具体行业PMI看，中上游行业中的黑色金属和有色金属反弹幅度较大，下游行业中的纺织服装、通用设备和计算机通讯反弹幅度较大，外需在其中的作用较明显，由于上下游行业的持续分化，产出增长缺少合力，制造业增加值增速持续低位徘徊。

再者，由于需求进一步改善空间有限，短期内增长动能或略有放缓，考虑政策支撑仍在而房地产面临边际改善，未来经济反弹仍有望延续。

此外，尽管非金融部门杠杆水平处于高位，但仍需关注结构性特点；工业企业部门整体杠杆水平稳定，去杠杆压力集中在国有企业、中上游和产能过剩行业，从国际横向对比来看，中国企业的整体杠杆并没有显着高于其他发达经济体，如何提高生产率和效益比如何降低杠杆更为迫切。

**反弹未必假，降息未必真**

上周数据对市场的影响十分明显，主要是信贷和社融数据严重低于预期，而经济数据则略低于市场预期，一定程度上破坏了市场对于经济回升的信心。从我们的了解来看，实体经济中并非融资需求很弱，而是融资需求和银行信贷投放的风险偏好对接不上，产生了这种结构性的矛盾。

今年房地产行业的放缓导致了中上游工业行业需求的减弱，从而导致不少实体行业都出现了利润和现金流恶化的情况，加快了银行不良资产的暴露。尤其是一些中小企业的互保联保使得违约风险容易扩散。使得银行在这些风险暴露较快地区的分支行忙于处理不良资产而无心新增更多的资产。

因此在金融市场风险偏好已经提升，但银行体系风险偏好仍未有效提升的情况下，市场信心提振向实体经济改善的传导会存在时滞和障碍。

但是这些问题并非是7月份才出现，而是今年年初以来就一直存在，只是一些特殊因素在7月份叠加导致问题被放大了。

从技术层面来看，6月份释放了较多的储备项目导致7月份可投的优质项目减少以及7月份存款大幅回落导致贷存比制约都是导致7月份信贷投放低于预期的原因。尤其是贷存比的制约。多个历史之最的因素合计在一起创造了存款历史上单月最大幅度的下降，从而也导致M2单月出现了历史上的最大降幅。

针对存款这种季度末和季度初的巨幅波动，扰乱金融体系，《国务院办公厅关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》第六条指出，设立银行业金融机构存款偏离度指标，研究将其纳入银行业金融机构绩效评价体系扣分项，约束银行业金融机构存款“冲时点”行为。

此外，在银监会的积极推动下，《商业银行法》修改已纳入《十二届全国人大常委会立法规划》，条件成熟时提请审议。银监会在征求部分商业银行建议的基础上，目前形成了对《商业银行法》的初步修改意见，其中包括建议对外界一直呼声比较高的贷存比等监管指标进行针对性调整。

这些改革长远而言有助于减轻银行存款的波动以及减轻存款波动对业务的冲击，但短期内，银行的业务节奏仍将围绕存款制定。

至于社融数据层面，7月份增量也只有2,731亿，是2009年以来的单月最低值。除了信贷增量较低外，非标融资有所萎缩，未贴现票据出现了大幅的净减少。非标和票据业务的委托一定程度上与监管加强有关，不完全是实体经济需求减弱的结果。

水至清则无鱼，在社融增长放缓导致银行不良资产增加的情况下，监管机构继续加强监管力度的可能性也不大，甚至一定程度上容忍问题贷款的续贷，如国办《缓解企业融资成本高问题的指导意见》中第五条，鼓励商业银行开展基于风险评估的续贷业务，对达到标准的企业直接进行滚动融资，优化审贷程序，缩短审贷时间。对小微企业贷款实施差别化监管。

7月份社融余额的趋势项环比降至历史低点，以往来看，社融的趋势项环比对经济有一定领先作用。不过情况未必有那么差。首先，由于7月份社融的回落有一些特殊因素，8月份增量有望回升。

其次，我们在专题报告《年年岁岁势反弹，岁岁年年因不同》中提到，这一轮经济反弹不同于以往，本轮反弹处于房地产市场较为疲弱的状态，经济反弹力度较弱，并且伴随上下游分化和价格低迷等新特点。

不过，从三驾马车的角度来理解，今年净出口和政府主导的政府消费以及居民主导的服务业消费都相比过往有更强的增长，只有房地产主导的投资层面比较疲弱。但只有投资是比较依赖于融资资金的支撑，而净出口和政府消费都不太依赖于融资。货币流通速度与进出口增速、政府财政支出都有高度相关性，即如果进出口增速更高，财政支出更快，提高货币流通速度，那么经济完全可以依靠更少的融资来实现增长。

我们合并增值税和营业税，观察其同比增速，近期这两个税种的同比增速有一定程度的回升，在货币增速没有明显提升的情况下，这可以说明货币流通速度在提高。

鉴于7月份货币信贷数据较差，部分投资者预期央行会进一步放松货币政策，包括降准降息。上周数据公布后，收益率有较明显的下降也是反映了这种预期。但我们认为央行不会因为一个月数据的异常波动就加大货币政策放松力度。

央行总体的货币政策基调仍是侧重于局部的定向放松，缓解部分领域的融资难融资贵的问题，如保障房投资、三农和小微领域。之所以今年央行一直没有采用全面降准降息的措施，主要还是因为全面的刺激并不见得十分有效，而且副作用可能也不小。(完)