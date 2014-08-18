《全球汇市》美元以承压之势开启新一周，市场关注杰克森霍尔年会

但英国央行总裁卡尼接受星期日泰晤士报采访时称，他不必非要等到实质薪资恢复正增长之后再升息。
然卡尼之前曾令市场措手不及，英镑多头似乎只是姑且听之。
澳元 小涨至0.9319美元，从本月稍早触及的0.9239缓慢回升。
对于澳元多头来说，本周的关键事件将是澳洲央行总裁史蒂文斯周三的半年度国会证词。
不过交易商预计史蒂文斯的讲话不会有惊人之处，他可能再次确认央行政策前景稳定。
数据方面，本周将密切关注中国和欧洲的制造业数据以及英国的通胀数据和零售销售数据。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3391 1.3398 -0.05 -2.58 1.3745
美元/日圆 102.35 102.34 +0.01 -2.80 105.30
欧元/日圆 137.06 137.12 -0.04 -5.30 144.73
美元/瑞郎 0.9036 0.9023 +0.14 +1.21 0.8928
英镑/美元 1.6727 1.6694 +0.20 +1.03 1.6556
美元/加元 1.0873 1.0893 -0.18 +2.38 1.0620
澳元/美元 0.9321 0.9316 +0.05 +4.58 0.8913
新西兰元/美元 0.8492 0.8482 +0.12 +3.49 0.8206
澳元/日圆 95.400 95.340 +0.06 +1.65 93.850
新西兰元/日圆 86.920 86.800 +0.14 +0.59 86.410
英镑/日圆 171.20 170.85 +0.20 -1.80 174.33
澳元/新西兰元 1.0972 1.0979 -0.06 +1.14 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 王丽鑫/于春红/朱晓军；审校 龚芳/艾茂林/田建华)