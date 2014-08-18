《中国新债预测》国开行压缩四期债发行量，料需求稳定中标结果围绕二级

* 招标品种: 国开行第20、19、21期增发和22期新发
* 期限及金额上限：3/10年：30亿元；5年50亿；7年40亿元
* 招标时间: 3/5年：8月19日上午9:30-10:30
* 7/10年：8月19日上午9:30-11:10
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间:4.63%-4.74%；4.80%-4.89%；4.95%-5.06%；5.00%-5.10%
* 预测均值:4.68%；4.85%；5.00%；5.06%
路透北京8月18日 - 中国国家开发银行 调整自身全年金融债供给规模后，对应调整了周二新债发行计划，虽保持四个期限品种的供给不变，但不同力度压缩发行量。路透调查显示，谨慎情绪渐升温，上周抢眼的现券强势暂息，预期明日新债需求稳定，但定位不会过低，围绕二级可能性更强。
国开行周一下午发布公告，调整原定于明日招标的四期固息金融债规模，其中三、五和七年增发债发行量分别为不超30亿元、50亿元和40亿元，此前为50亿元、60亿元和50亿元；10年期新发品种亦被从之前的50亿元，下调至40亿元。
上海一银行交易员称，近期支撑债市继续走强的动力不足，买盘有所退却，机构重返谨慎，市场回归震荡。在政策实质利好未现的情况下，债市走势缺乏长期趋势走强动力。
他预计，若明日公开市场操作中性，机构参与新债的热情或相对稳定，中标结果接近二级水平。
“相比之下，我们觉得长端可能更受欢迎，特别是七年的。”另一银行交易员称，“基本面不会很差，但也好不到哪去，政策短期收紧可能性不大，长端与资金的利差有比较优势，追捧程度有望更高。 ”
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/7/10年最新收益率分别为4.6843%、4.8443%、4.9993%和5.0527%。
中国银行间货币市场主要回购利率 周一回购利率多下行。尽管新股IPO冻结资金开始解冻，但受缴税等因素影响，资金面实际较上周趋紧；不过开盘“指导价”继续现身，引导利率下行意味较浓。
国开行明日招标的四期固息金融债，总额不超过150亿元，期限包括三、五、七和10年，10年期为新发品种，为该行今年第22期债，其余为增发品种，三年为20期债 的第二次增发，五年为19期债 的第四次增发，七年为21期债 的第二次增发。
具体发行条款如下：
第20、19、21期增发和22期新发
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发行上限 3/10年：30亿元；5年50亿；7年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：8月19日上午9:30-10:30
7/10年：8月19日上午9:30-11:10
招标方式 3/5/7年：单一价格(荷兰式)
10年：单一利率(荷兰式)
缴款日 8月21日
起息日 3/7年：8月7日
5年：7月24日
10年：8月21日
分销期 8月20日-8月21日
上市日 8月27日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 康熙泽；审校 毕晓雯)