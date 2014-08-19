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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 07:00 BJT

重温稿-路透调查：台湾7月外销订单年增率料放缓至7.3%

* 外销订单预估中值为较上年同期增长7.3%(前月为增长10.6%)

* 公布时间为8月20日(周三)0800GMT

路透台北8月18日 - 路透调查13名分析师的结果显示，台湾7月外销订单预料较去年同期成长7.3%，增幅低于6月的10.6%。

6月外销订单增幅为一年半以来最大，因代工厂赶工生产苹果 等厂商的新款智能手机订单。

　台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完)(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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