欧元债市：爱尔兰主权债信评级得到上调，公债收益率跌破2%

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
此举没有引发追踪评级债券指数投资者的连带买入，但是加强了对该国的人气。
10年期爱尔兰公债收益率 跌4个基点至1.96%。去年底路透调查的分析师预计德债收益率在2014年都会高于2%。
爱尔兰和德国公债收益率之差为95个基点，是2008年以来最窄。2011年时该利差达到约1,240个基点的峰值，当时爱尔兰没有市场融资渠道，且一些投资者担心该国会违约。
荷兰国际集团(ING)资深利率分析师Alessandro Giansanti称，“围绕爱尔兰的人气已经大为改观。”
“一些‘A-’评级的公司债和德债利差在80个基点左右，所以爱尔兰公债还有一些上涨空间。”
这位分析师还称，上调至”AA“评级将引发一些追求低风险的机构投资者买入。
德国10年期公债收益率 上涨2个基点至0.995%，周五一度创出纪录低位0.952%。(完)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选