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债券 | 2014年 8月 18日 星期一 16:06 BJT

欧元债市：爱尔兰主权债信评级得到上调，公债收益率跌破2%

此举没有引发追踪评级债券指数投资者的连带买入，但是加强了对该国的人气。

10年期爱尔兰公债收益率 跌4个基点至1.96%。去年底路透调查的分析师预计德债收益率在2014年都会高于2%。

爱尔兰和德国公债收益率之差为95个基点，是2008年以来最窄。2011年时该利差达到约1,240个基点的峰值，当时爱尔兰没有市场融资渠道，且一些投资者担心该国会违约。

荷兰国际集团(ING)资深利率分析师Alessandro Giansanti称，“围绕爱尔兰的人气已经大为改观。”

“一些‘A-’评级的公司债和德债利差在80个基点左右，所以爱尔兰公债还有一些上涨空间。”

这位分析师还称，上调至”AA“评级将引发一些追求低风险的机构投资者买入。

德国10年期公债收益率 上涨2个基点至0.995%，周五一度创出纪录低位0.952%。(完)
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